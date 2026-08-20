Requisitos para viajar desde Chile, Paraguay y Brasil con el pasaporte al día.

Viajar con un pasaporte vencido puede generar inconvenientes durante los controles migratorios cuando ese documento es obligatorio para realizar el trayecto. Por eso, quienes tengan previsto viajar desde Chile, Paraguay o Brasil deben comprobar con anticipación la vigencia de sus documentos y los requisitos establecidos para el destino.

Las condiciones pueden variar según el país de destino, la nacionalidad del pasajero y el motivo del viaje. Para determinadas rutas dentro del Mercosur, los viajeros pueden utilizar un documento nacional de identidad vigente, mientras que para otros destinos se requiere un pasaporte válido.

Paraguay: requisitos para salir del país

La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay establece que los documentos de viaje vencidos de sus ciudadanos pueden ser admitidos para ingresar al país, pero no para salir. Por eso, cuando el pasaporte sea el documento necesario para el trayecto, debe encontrarse vigente antes de abandonar el territorio paraguayo.

Para los paraguayos, la autoridad reconoce como documentos de viaje válidos el pasaporte vigente o la cédula de identidad paraguaya vigente cuando el viaje tiene como destino otro Estado miembro o asociado del Mercosur. Para los extranjeros con estadía transitoria también se admite, según corresponda, el pasaporte vigente o un documento de identidad vigente que sea válido para viajar dentro del bloque.

Requisitos para viajar desde Chile, Paraguay y Brasil con el pasaporte al día. Freepik

Por lo tanto, antes de viajar es necesario comprobar si el destino permite utilizar un documento de identidad nacional o si exige contar con un pasaporte vigente.

Brasil: qué documentos se necesitan para viajar

La Policía Federal de Brasil establece que un pasaporte vencido no puede utilizarse como documento vigente para realizar un viaje que requiera pasaporte. Sin embargo, existe una alternativa para determinados desplazamientos dentro del Mercosur.

En los viajes turísticos dentro del Mercosur, Brasil permite viajar sin pasaporte siempre que el pasajero presente una cédula de identidad emitida hace menos de 10 años y cuya fotografía permita identificar plenamente a su titular. La alternativa no se aplica a viajes por trabajo, estudios, residencia, salud u otros motivos diferentes al turismo.

Por eso, el viajero debe comprobar antes de salir si su recorrido y motivo de viaje permiten utilizar la identificación nacional o si necesita presentar un pasaporte vigente.

Chile: requisitos para viajar con documentos vigentes

En Chile también se recomienda verificar que el documento utilizado para el viaje se encuentre vigente, en buen estado y sin bloqueo. Las autoridades chilenas advierten que incumplir estos requisitos puede derivar en inconvenientes durante los controles fronterizos o aeroportuarios.

Al mismo tiempo, los ciudadanos de determinados países del Mercosur y Estados Asociados pueden ingresar a Chile por turismo utilizando su documento de identidad. El Consulado de Chile en Buenos Aires señala que esta alternativa alcanza, entre otros, a ciudadanos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, siempre que el documento cumpla las condiciones exigidas.

Para los viajes que requieren pasaporte, en cambio, es fundamental contar con un documento vigente. Chile también contempla la emisión de salvoconductos en determinadas situaciones para sus ciudadanos que se encuentran en el exterior y necesitan regresar al país, aunque ese documento tiene un uso limitado y no reemplaza de forma general al pasaporte para continuar un viaje internacional.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido antes de viajar?

La principal recomendación es no esperar hasta el día del viaje para revisar la documentación. Un pasaporte vencido puede impedir la salida cuando sea el documento obligatorio para el trayecto, pero dentro del Mercosur existen alternativas que dependen de la nacionalidad, el destino y el motivo del viaje.

Además, las aerolíneas pueden realizar controles documentales antes del embarque, por lo que contar con un documento que no cumple las condiciones exigidas puede generar inconvenientes incluso antes de llegar al control migratorio.

Por esta razón, antes de viajar es conveniente comprobar tanto las condiciones del país de salida como las del destino y de cualquier país en el que se realice una escala. La documentación debe estar vigente y corresponder al tipo de viaje que se realizará.