Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 18 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 614,74 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización registró un avance semanal de 1.50% y una variación anual de -11.53%, lo que sugiere un repunte reciente pese a un desempeño negativo en el año.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 3.53%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 15.78%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Para generar la frase, indícame los indicadores de las cuatro últimas sesiones.

Además,

En los 10 días observados, inició con tres jornadas de caída, continuó con dos de estabilidad, siguió una baja adicional y culminó con cuatro alzas consecutivas, cerrando el período con impulso alcista.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: