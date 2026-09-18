En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Durante este viernes 18 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que realizará cortes programados de agua en varias zonas de la ciudad, como parte de sus labores de saneamiento en la red de suministro.

Para no experimentar imprevistos, conoce cuáles son las zonas afectadas, calles en las que se realizarán los cortes, el horario de la interrupción y los motivos de la medida.

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Notable protección de la Suprema Corte instruye al Gobierno la provisión de agua potable de inmediato a estas personas (foto: archivo).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Kennedy

Los cortes de suministro se realizarán en Madelena, Valvanera, Metro Sur, India Catalina, La Estancia Protabaco, Casablanca de La Diagonal 67 Sur a la Autopista Sur, entre la Carrera 71B a la Carrera 77A desde las 10:00 a.m. por verificación Macromedición.

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