En esta noticia
Viajar a Estados Unidos, Canadá o España con un pasaporte vencido —o a punto de vencer— puede dejar a cualquier extranjero fuera del avión. Esta no es una norma nueva ni una prohibición especial: es el requisito de siempre de presentar un pasaporte vigente en cualquier frontera.
La diferencia está en los detalles. Cada uno de estos tres destinos exige un plazo de vigencia distinto y la autorización de entrada depende de la nacionalidad de quien quiere viajar. Conocer ambas cosas evita rechazos en el mostrador.
Qué vigencia de pasaporte pide cada país
Estados Unidos pide, por regla general, un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la estadía. Pero los ciudadanos de más de un centenar de países —el llamado “Six-Month Club”— están exentos: les basta con que el documento siga vigente durante toda su permanencia.
Canadá no aplica una regla fija de seis meses: exige que el pasaporte esté vigente durante toda la visita. Si el documento caduca mientras el viajero está en el país, el ingreso puede ser rechazado en el control.
España, dentro del espacio Schengen, suma dos condiciones: el pasaporte debe tener al menos tres meses de vigencia tras la fecha de salida del área Schengen y haber sido emitido en los últimos diez años. Quien no cumpla cualquiera de las dos puede quedarse sin entrar.
- Estados Unidos: pasaporte válido seis meses más allá de la estadía, salvo los países del “Six-Month Club”, que solo necesitan vigencia durante la permanencia
- Canadá: pasaporte vigente durante toda la visita, sin un mínimo fijo de seis meses
- España (Schengen): pasaporte con tres meses de vigencia tras la salida y emitido en los últimos diez años
La vigencia no alcanza: también pesa el permiso de entrada
El pasaporte es solo una parte. Cada país decide además quién entra con visa y quién con un permiso más simple. Estados Unidos admite sin visa a los países de su programa de exención, que viajan con la autorización electrónica ESTA; los demás tramitan una visa.
Canadá pide una eTA a los viajeros exentos de visa que llegan por aire y una visa de visitante al resto; los residentes permanentes de EE.UU. (green card) quedan exentos de ese trámite. Y la Unión Europea prepara el ETIAS, un permiso electrónico para los viajeros exentos de visa que entrará en vigor a fines de 2026.
Antes de comprar el tiquete, revise esto
- Confirma el margen de vigencia y el permiso de entrada que exige su destino, ya que varían entre distintas naciones
- Renueva el documento con varios meses de anticipación si la vigencia es limitada o está próxima a expirar
- Revisa la fecha de vencimiento del pasaporte tan pronto como tengas el viaje en consideración
- Si su viaje incluye escalas, asegúrate de verificar los requisitos de los países de conexión