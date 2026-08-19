Se trata de un requisito clave que muchos viajeros pasan por alto. Qué dicen las autoridades migratorias sobre la vigencia del pasaporte y a quiénes afecta esta exigencia.

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Para los ciudadanos que desean viajar a Argentina, Chile o Uruguay, hay un importante dato que se recomienda prestar atención con anticipación: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias de estos países hacen hincapié en que este documento debe estar en regla al momento del ingreso, y que su vencimiento puede resultar en el rechazo absoluto de entrada a cualquiera de los países mencionados.

Qué exige cada país

En el caso de Argentina, para ingresar como turista, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente. Además, distintas fuentes oficiales y consulares señalan que el plazo mínimo de vigencia exigido para ingresar a la mayoría de los países suele ser de 6 meses.

En Uruguay, la normativa es similar: los ciudadanos de países que no integran el Mercosur requieren un pasaporte vigente para entrar, y organismos consulares detallan que se solicita una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso, además de contar con al menos una hoja en blanco disponible.

En Chile, las normas migratorias también establecen que el pasaporte debe encontrarse válido y en regla para poder viajar, y distintos destinos de la región aplican el mismo criterio de los 6 meses de vigencia mínima.

Qué dicen las autoridades migratorias sobre la vigencia del pasaporte y a quiénes afecta esta exigencia. (Fuente: Representación creada con IA)

A quiénes afecta esta exigencia

Es importante aclarar un punto central: esta regla no aplica a todos los viajeros por igual. Los ciudadanos de los países del Mercosur —como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia— pueden ingresar a estos tres países presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.

La exigencia de un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses rige, principalmente, para los turistas extranjeros que no forman parte del bloque regional. Por eso, las autoridades migratorias recomiendan verificar este requisito con tiempo, ya que un pasaporte próximo a vencer puede ser motivo suficiente para que el ingreso al país sea rechazado.