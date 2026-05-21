El descubrimiento arqueológico del siglo: hallan un fósil inédito de dinosaurio que obliga a reescribir la historia.

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Una investigación publicada en el Journal of Vertebrate Paleontology aportó nuevos datos sobre la evolución de algunos de los dinosaurios carnívoros más importantes del planeta. El estudio describe fósiles hallados en Australia que modifican lo que los científicos creían saber sobre la distribución y el tamaño de los grandes depredadores del período Cretácico.

El trabajo fue liderado por investigadores del Museums Victoria Research Institute y de la Monash University, y reveló la primera evidencia confirmada de carcharodontosaurios en Australia, además del megaraptórido más antiguo conocido hasta el momento.

Atención: qué descubrieron los científicos en Australia

La investigación fue publicada de manera online el 19 de febrero de 2025 y analiza cinco fósiles de dinosaurios terópodos encontrados en la costa del estado de Victoria, en el sureste australiano.

Los restos pertenecen a diferentes especies de dinosaurios carnívoros que habitaron la región hace más de 100 millones de años.

Según los investigadores, dos de los fósiles corresponden a los megaraptóridos más antiguos registrados en el mundo, mientras que otros restos representan la primera prueba confirmada de carcharodontosaurios en territorio australiano.

Parte de los materiales estudiados llevaban décadas preservados en colecciones científicas sin haber podido ser identificados correctamente.

Parte de los materiales estudiados llevaban décadas preservados en colecciones científicas sin haber podido ser identificados correctamente. Foto: Shutterstock

Qué son los carcharodontosaurios y por qué el hallazgo es importante

Los carcharodontosaurios eran dinosaurios carnívoros bípedos conocidos por sus enormes dientes, motivo por el cual su nombre significa “lagartos con dientes de tiburón”.

Este grupo incluye algunos de los mayores depredadores de la historia, como el Giganotosaurus y el Carcharodontosaurus, que en Sudamérica y África alcanzaron tamaños cercanos a los 13 metros de largo.

Sin embargo, los fósiles descubiertos en Australia muestran un escenario completamente diferente.

Los ejemplares australianos eran mucho más pequeños y habrían medido apenas entre dos y cuatro metros de longitud, algo que sorprendió a los especialistas porque contradice lo observado en otros ecosistemas del período Cretácico.

El dato que obliga a revisar la historia evolutiva

El estudio también reveló que en Australia los grandes depredadores no eran los carcharodontosaurios, sino los megaraptóridos.

Los investigadores estiman que estos animales alcanzaban entre seis y siete metros de largo y ocupaban el lugar dominante dentro de la cadena alimenticia.

En cambio, los carcharodontosaurios australianos convivían como depredadores medianos junto a pequeños unenlagiines, conocidos popularmente como “raptores del sur”.

Los científicos remarcaron que esta organización ecológica no había sido observada anteriormente en otras regiones del planeta.

El investigador principal Jake Kotevski señaló que el hallazgo demuestra que la estructura de los ecosistemas australianos era muy distinta a la de Sudamérica.

Dónde fueron encontrados los fósiles

Los restos analizados provienen de dos importantes formaciones geológicas ubicadas en la costa de Victoria.

Algunos fósiles fueron hallados en el Grupo Strzelecki superior, con antigüedades estimadas entre 121 y 118 millones de años.

Otros proceden de la Formación Eumeralla, cuyos sedimentos tienen entre 113 y 108 millones de años.

Entre 2022 y 2023, tres de los fósiles fueron descubiertos por Melissa Lowery, voluntaria del Museums Victoria, quien colaboró con el equipo científico en la identificación inicial de los materiales.

Qué relación tiene el hallazgo con Gondwana

A partir de este descubrimiento, los investigadores comenzaron a revisar los modelos sobre la evolución y dispersión de dinosaurios carnívoros en Gondwana, el antiguo supercontinente que integraba territorios actuales de Australia, Sudamérica y la Antártida.

Los fósiles sugieren que estos grupos de depredadores tuvieron una expansión más temprana y amplia de lo que se pensaba hasta ahora.

Según el estudio, esto obliga a reconsiderar varias hipótesis sobre el origen y desarrollo de los grandes dinosaurios carnívoros del hemisferio sur.

El proyecto que ya descubrió miles de fósiles

El trabajo forma parte del proyecto Dinosaur Dreaming, dedicado a la exploración de fósiles en Australia.

Desde su inicio, el programa logró recuperar más de 10.000 huesos y dientes fósiles, además de restos de mamíferos, aves, pterosaurios, tortugas y peces.

La investigación contó con la participación de especialistas de Monash University, Museums Victoria Research Institute, Curtin University y Australian Age of Dinosaurs Natural History Museum.

El paper científico fue firmado por Jake Kotevski, Ruairidh J. Duncan, Tim Ziegler, Joseph J. Bevitt, Patricia Vickers-Rich, Thomas H. Rich, Alistair R. Evans y Stephen F. Poropat.