Qué puede ocurrir si un heredero vive en una casa heredada sin acuerdo del resto y qué vías legales pueden abrirse.

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Una casa heredada puede convertirse en el centro de una disputa familiar cuando todavía no se ha repartido la herencia. Lo que parece una solución práctica para uno de los herederos puede afectar al resto si el inmueble pertenece a todos y no existe un acuerdo claro sobre su uso.

En una participación en COPE, la abogada Carmen Pérez-Pozo lo resume con una advertencia directa: “Un heredero puede quedarse a vivir en la casa heredada, pero necesita el consentimiento del resto; si la ocupa sin acuerdo pueden reclamar compensación y acudir a los tribunales”.

La cuestión, por tanto, no pasa solo por tener derecho a una parte de la herencia, sino por saber si ese derecho permite usar en exclusiva un bien que todavía pertenece a la comunidad hereditaria.

La ocupación sin consentimiento de una vivienda heredada puede derivar en reclamaciones, compensaciones económicas o una acción judicial. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un heredero puede vivir en la casa heredada, pero necesita el consentimiento del resto

Cuando una vivienda forma parte de una herencia sin repartir, los herederos tienen derechos sobre el conjunto del patrimonio, no necesariamente sobre un bien concreto. Hasta que no se realice la partición, la vivienda integra una comunidad hereditaria y ningún heredero puede actuar como si fuera propietario único.

El Código Civil establece en su artículo 394 que cada partícipe puede servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los demás utilizarlas según su derecho. Esa regla es clave en una vivienda heredada: ocuparla de forma exclusiva puede ser problemático si excluye al resto de coherederos o impide venderla, alquilarla o repartirla.

Por eso, el consentimiento de los demás herederos funciona como una protección práctica. Si todos aceptan que uno viva allí, pueden pactar condiciones, duración, gastos, compensación o incluso un alquiler. El problema aparece cuando la ocupación se impone de hecho, sin acuerdo y sin reconocer el derecho de los demás.

Qué pueden reclamar los otros herederos si uno ocupa la vivienda sin acuerdo

El resto de coherederos no tiene por qué aceptar indefinidamente que uno use la casa heredada como residencia propia. Si no hay pacto, pueden reclamar una compensación económica por el uso exclusivo, pedir que se repartan los bienes o acudir a los tribunales para recuperar la posesión del inmueble.

La jurisprudencia ha admitido la acción de desahucio por precario contra el coheredero que disfruta en exclusiva de un bien hereditario sin título suficiente. Un análisis jurídico sobre la doctrina del Tribunal Supremo recuerda que esta vía puede utilizarse a favor de la comunidad hereditaria frente al heredero que ocupa la vivienda, incluso cuando esa situación nació por tolerancia familiar o por una concesión informal del causante.

El punto central es que tener una cuota hereditaria no autoriza a apropiarse del uso total del inmueble. Un heredero puede tener derecho a una parte de la herencia, pero esa cuota no le permite decidir por todos. Mientras no haya partición, venta, adjudicación o acuerdo, el bien sigue afectando al conjunto de interesados.

También puede discutirse una indemnización. En estos casos, la compensación suele vincularse al perjuicio causado al resto por no poder usar, alquilar o disponer de la vivienda. La dificultad está en probar desde cuándo existe oposición de los demás herederos y qué valor económico tiene ese uso exclusivo.

Cómo evitar que una vivienda heredada termine en los tribunales

La forma más segura de evitar un conflicto es dejar el acuerdo por escrito. Si uno de los herederos quiere vivir en la vivienda heredada, conviene fijar si pagará una renta, si asumirá los gastos de comunidad, suministros, IBI o reparaciones, y durante cuánto tiempo podrá ocupar el inmueble. Sin esas reglas, cualquier desacuerdo posterior puede acabar judicializado.

El Código Civil también reconoce que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Su artículo 400 permite pedir la división de la cosa común, una regla que resulta relevante cuando los coherederos no consiguen ponerse de acuerdo sobre el destino de una vivienda. Si el inmueble no puede dividirse materialmente, la salida suele pasar por adjudicarlo a uno compensando a los demás o venderlo y repartir el precio.

El asesoramiento legal ayuda a revisar acuerdos, derechos de uso y posibles conflictos dentro de una comunidad hereditaria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En la práctica, el conflicto suele escalar cuando un heredero bloquea la venta, vive en la casa sin pagar nada o impide que los demás obtengan rendimiento del bien. Antes de llegar a ese punto, los coherederos pueden recurrir a una negociación, una mediación, una partición notarial si hay acuerdo o una división judicial de la herencia si el bloqueo persiste.

Una casa heredada no deja de ser un bien familiar por el hecho de estar pendiente de reparto, pero tampoco queda a disposición del heredero que primero la ocupa. La diferencia entre uso permitido y ocupación conflictiva está en el consentimiento, en la prueba del acuerdo y en el respeto al derecho de todos los coherederos.