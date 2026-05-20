Confirmado y oficial: Colombia prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no hayan renovado el pasaporte.

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Viajar fuera de Colombia requiere cumplir con una serie de requisitos migratorios, controles de Migración Colombia y verificaciones realizadas tanto por las aerolíneas como por las autoridades migratorias.

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre supuestas nuevas restricciones para viajar en 2026, lo cierto es que las normas relacionadas con el uso del pasaporte colombiano, los documentos de ingreso y los controles de Migración Colombia y la Cancillería ya existían y continúan vigentes.

Uno de los problemas más frecuentes aparece cuando los viajeros intentan abordar vuelos internacionales con documentos vencidos, deteriorados o que no cumplen las condiciones exigidas por el país de destino.

Atención: qué situaciones pueden impedir salir de Colombia

De acuerdo con la información oficial de Migración Colombia, uno de los principales motivos que impide salir del país es tener el pasaporte vencido. Tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias verifican la vigencia del documento antes del embarque.

También pueden surgir inconvenientes cuando el pasaporte presenta daños físicos importantes, como páginas rotas, información ilegible, deterioro del chip electrónico o problemas en la zona de lectura mecánica.

Otra situación frecuente ocurre cuando el pasaporte tiene menos de seis meses de vigencia. Aunque Colombia no siempre exige ese plazo mínimo para salir, muchos países sí lo solicitan como condición obligatoria de ingreso.

En esos casos, la aerolínea puede impedir que el pasajero aborde el avión incluso antes de pasar por el control migratorio.

Presidencia de Colombia

Además, un documento reportado previamente como robado o extraviado queda inhabilitado dentro de los sistemas oficiales y no puede volver a utilizarse aunque el ciudadano lo recupere.

Qué documentos necesitan los extranjeros para ingresar a Colombia

Los ciudadanos extranjeros deben presentar un pasaporte válido y vigente o alguno de los documentos habilitados por los acuerdos internacionales vigentes.

Migración Colombia también acepta otros documentos específicos, como pasaportes diplomáticos, documentos CAN-MERCOSUR, cédulas de extranjería autorizadas y algunos permisos especiales para ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, dependiendo de la nacionalidad o del motivo del viaje, las autoridades pueden exigir una visa, demostrar solvencia económica o presentar el tiquete de salida del país.

Los extranjeros que no cumplan con esos requisitos pueden quedar sujetos a procesos de inadmisión en los controles migratorios.

También existen restricciones para personas incluidas en listas de alerta migratoria internacional o que presenten documentación inconsistente.

Cómo funciona el doble control antes de viajar

En los aeropuertos colombianos existe un sistema de doble verificación para los pasajeros internacionales.

Primero, las aerolíneas revisan si el viajero cumple con las condiciones exigidas por el país de destino, incluyendo vigencia del pasaporte, visas y documentación complementaria.

Después, el pasajero debe pasar por el control de Migración Colombia, donde se valida la autenticidad y el estado del documento.

Si el viajero no supera alguno de esos filtros, no puede completar el proceso de salida del país.

Por esa razón, muchas personas son bloqueadas incluso antes de llegar al control migratorio oficial.

Qué pasa con el formulario Check-Mig y cuándo debe completarse

Otro de los trámites recomendados para viajar es el formulario Check-Mig, administrado por Migración Colombia.

El registro se realiza de manera online y puede completarse entre 72 horas y una hora antes del vuelo internacional.

Aunque actualmente ya no figura como un requisito obligatorio para todos los casos, las autoridades recomiendan realizarlo porque agiliza el paso por los controles migratorios.

No completar el formulario no impide automáticamente salir del país, pero sí puede generar demoras durante el proceso de verificación.

Qué sucede si un colombiano intenta ingresar al país con el pasaporte vencido

La Constitución colombiana establece que ningún ciudadano puede ser impedido de ingresar a su propio país.

Eso significa que un colombiano puede regresar a Colombia incluso si tiene el pasaporte vencido o deteriorado, aunque Migración Colombia podrá solicitarle posteriormente que regularice la documentación.

La restricción más estricta se aplica principalmente para la salida hacia destinos internacionales, donde sí se exige que el documento cumpla las condiciones migratorias establecidas.

Qué situaciones pueden bloquear un viaje internacional

Pasaporte vencido al momento del embarque.

Documento deteriorado o ilegible.

Pasaporte con menos de seis meses de vigencia .

Documento reportado como robado o extraviado .

Falta de visa cuando el país lo exige.

No presentar tiquete de salida o soportes económicos.

Errores en los controles de Migración Colombia o de la aerolínea.

Cómo renovar el pasaporte colombiano

La renovación del pasaporte colombiano puede realizarse a través del portal oficial de la Cancillería o mediante los consulados en el exterior.

El trámite requiere agendar una cita, presentar la cédula vigente y realizar el pago correspondiente según el tipo de pasaporte solicitado.

Actualmente existen modalidades de pasaporte ordinario y ejecutivo, con costos que varían según la cantidad de páginas y el tipo de servicio.

Además, algunos grupos poblacionales pueden acceder a programas de pasaporte gratuito o subsidiado, como personas en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado o ciudadanos residentes en zonas de difícil acceso.

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación la vigencia del documento, las condiciones exigidas por el país de destino y los requisitos del viaje internacional antes de programar cualquier salida del país.