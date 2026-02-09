En Colombia, las normativas que regulan las herencias establecen el procedimiento para la distribución de los bienes de una persona tras su fallecimiento. En caso de existir un testamento válido, dicho documento se convierte en la referencia principal para la asignación de propiedades y derechos, siempre que el testador haya actuado con plena capacidad mental y voluntad al momento de su redacción. Si un juez determina que el testamento es inválido (ya sea por falta de lucidez, coacción u otras irregularidades), la distribución de los bienes no se llevará a cabo conforme a lo estipulado en el documento. En tal caso, la repartición se efectúa a través de sucesión intestada, un proceso en el que la legislación determina quiénes son los herederos y el porcentaje que les corresponde, sin tener en cuenta la voluntad que el fallecido pudiera haber manifestado en su testamento. Un testamento puede ser declarado inválido en Colombia si se verifica alguna de las siguientes circunstancias: Ante cualquiera de estos escenarios, un juez puede dejar sin efecto el testamento y ordenar que la herencia se reparta conforme a las reglas de la sucesión intestada. En ausencia de un testamento válido, la ley establece la distribución de los bienes a través de sucesión intestada. El Código Civil determina un orden específico de herederos: De este modo, la norma asegura la participación del cónyuge o pareja permanente en la sucesión, aun cuando existan otros beneficiarios con derechos preferentes. En consecuencia, es imperativo que los individuos implicados en un proceso sucesorio busquen asesoría legal, con el propósito de que la distribución del patrimonio se lleve a cabo conforme a la normativa colombiana y con el menor nivel de conflicto posible. Si un testamento es anulado, la última voluntad del fallecido pierde su validez y la distribución de los bienes se realiza de acuerdo con la ley. Esto puede ocasionar conflictos familiares, especialmente cuando el documento contenía cláusulas que favorecían a personas específicas.