Construyen uno de los metros más largos de Sudamérica: conecta varias ciudades y comenzará a operar a partir de este año.

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La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, es una iniciativa del Gobierno de Colombia, en colaboración con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Alcaldía Mayor, que tiene como objetivo mejorar la movilidad en la capital, catalogada como uno de los sistemas de transporte más grandes de Sudamérica.

Se estima que la Línea 1 contará con 24 kilómetros de extensión elevada, conectando áreas desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, que incluirán 16 estaciones integradas al sistema TransMilenio. De acuerdo con el cronograma previsto, se anticipa que la obra alcanzará un 70 % de avance para finales de 2025, seguido de pruebas dinámicas en 2026 y la apertura comercial en 2028.

Metro de Bogotá: así avanza la megaobra que transforma la ciudad

Durante el año 2025, el proyecto se hallará en plena fase de construcción de viaductos, estaciones e intercambiadores viales, destacándose especialmente las obras en la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. La llegada del primer tren al país, programada para septiembre, representa un hito significativo dentro del cronograma técnico.

El sistema beneficiará a millones de residentes en localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Chapinero, disminuyendo los tiempos de desplazamiento y optimizando la conexión entre el sur y el norte de la ciudad. Asimismo, el Metro de Bogotá será 100 % eléctrico, lo que contribuirá a una movilidad más limpia y sostenible.

Línea 3 del Metro de Bogotá: Soacha se convierte en un nodo estratégico de transporte. (foto: archivo).

Características clave del proyecto que debes saber

Número de estaciones: 16, con integración a TransMilenio .

Extensión 24 kilómetros de trazado elevado. total: 24 kilómetros de trazado elevado.

Apertura comercial: marzo de 2028.

Inicio de pruebas: 2026, sobre un tramo de 5,7 km.

Energía: completamente eléctrica y sostenible.

Metro de Bogotá: fechas clave 2026, avances e impacto

El Metro de Bogotá se consolida como una de las obras de infraestructura más relevantes de Colombia, diseñada para revolucionar la movilidad tanto urbana como regional en el país.

El inicio de pruebas con trenes se efectuará en un tramo de 5,7 kilómetros desde el patio taller de Bosa, previo a la apertura comercial. La operación completa se prevé para marzo de 2028, momento en el cual el sistema se integrará con TransMilenio así como con los futuros trenes regionales.