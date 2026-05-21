El senador republicano Bernie Moreno, una de las voces más cercanas al presidente Donald Trump en temas de América latina, advirtió que Estados Unidos podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia del 31 de mayo si se presentan irregularidades asociadas a la intimidación de votantes.

Moreno, senador por Ohio de origen colombiano, confirmó durante un conversatorio además que viajará al país como observador internacional en el marco de una gira regional que también incluye Honduras, Ecuador y Bolivia.

La advertencia sobre el no reconocimiento y los votos bajo intimidación

El senador fue explícito al señalar que los sufragios emitidos en zonas donde haya habido coerción no deberían ser contados en el resultado final. “Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”, afirmó.

Moreno señaló que esta es una de las propuestas que planea plantear directamente a las autoridades colombianas cuando se reúna con ellas. También ofreció ayuda de los Estados Unidos para proteger a los candidatos, en particular durante una eventual segunda vuelta, a través de lo que describió como “seguridad diplomática”, un mecanismo que, según indicó, ya se aplicó durante el gobierno de Álvaro Uribe.

El senador republicano Bernie Moreno advirtió que Estados Unidos podría no reconocer las elecciones colombianas si se detectan votos emitidos bajo intimidación en zonas con presencia de grupos armados. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Una elección “dicotómica” con implicaciones geopolíticas

Moreno enmarcó los comicios en un contexto mucho más amplio. Describió la elección como “dicotómica” y advirtió que si Colombia toma el “camino equivocado”, podría convertirse en un refugio seguro para actores criminales regionales. “Todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia”, sostuvo.

En uno de los comentarios más fuertes del evento, el senador afirmó: “Ya tuvimos que intervenir militarmente en Venezuela para arreglarlo”, insinuando que algo similar podría ocurrir en Colombia si el resultado electoral no va en la dirección que Washington considera favorable. “Nunca he visto una decisión más dicotómica. Los colombianos tienen que votar como si el futuro de su país dependiera de ello”, agregó.

La relación con Washington dependerá de quién gane

Moreno dejó entrever que el vínculo bilateral entre Colombia y Estados Unidos estará directamente condicionado por el resultado electoral. Consultado sobre si el Congreso estadounidense estaría dispuesto a aumentar la ayuda al país, respondió de forma tajante: “Eso dependerá de quién gane las elecciones. La respuesta es sí o la respuesta es no”.

El senador expresó además un profundo desacuerdo con la estrategia de paz y lucha contra el narcotráfico del presidente Gustavo Petro, a la que calificó de “paz falsa”. Sin embargo, reconoció que la cooperación militar entre ambos países “continúa de una manera muy sólida y positiva” y que los recursos estadounidenses hacia Colombia no se han detenido. Sobre la reciente reunión entre Trump y Petro en la Casa Blanca, Moreno fue escéptico: “La verdadera conversación tendrá lugar con quien venga después”, comentó.