El fallecimiento de un ser querido genera dos dimensiones complejas: la emocional y la legal. En el contexto colombiano, la legislación sobre sucesiones establece un procedimiento que permite a los herederos asumir la propiedad de los bienes sin necesidad de intervención judicial, siempre que se satisfagan los requisitos estrictos estipulados por la normativa vigente y la práctica notarial. Esta opción se refiere a la sucesión notarial sin necesidad de proceso judicial, diseñada para herencias que son simples y carecen de conflictos. Según lo indicado por El Espectador, este procedimiento es viable únicamente cuando el patrimonio del difunto es limitado y existe un consenso total entre los herederos. La posibilidad de eludir la intervención de un juzgado está condicionada a que el caso no exceda los límites establecidos por la ley y que no existan personas con especial protección jurídica involucradas. La patrimonio debe ser inferior a los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para que la sucesión sin juez sea aplicable. Este cálculo debe incluir inmuebles, vehículos, dinero en cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro activo que forme parte del patrimonio. Adicionalmente, la normativa establece que todos los herederos sean mayores de edad, tengan plena capacidad legal y estén completamente de acuerdo en la distribución de los bienes. Cualquier discrepancia, por mínima que sea, impide que el trámite continúe por esta vía. En caso de que el patrimonio exceda dicho umbral y existan menores de edad, personas incapaces o desacuerdos familiares, el asunto deberá ser remitido obligatoriamente a la jurisdicción judicial, donde se requerirá la intervención de un abogado y el control de un juez. En este tipo de sucesión, el notario no actúa como juez ni como mediador. Su función es verificar que se cumplan todos los requisitos legales y que no existan conflictos entre los herederos. El consenso es un requisito innegociable. Si alguno de los llamados a heredar cuestiona el reparto, el valor de un bien o la interpretación de un testamento, el notario debe abstenerse de continuar y remitir el caso a la vía judicial. Por esta razón, los expertos advierten que intentar una sucesión sin acuerdo real suele terminar en nulidades, reprocesos o mayores costos, especialmente cuando surgen conflictos después de iniciada la escritura. El notario verifica que el patrimonio no exceda el límite legal y que todos los participantes posean capacidad jurídica plena antes de proceder con la autorización de la escritura. El proceso se lleva a cabo ante la notaría del último domicilio del fallecido. Para presentar la solicitud, los herederos deben aportar, entre otros documentos: El proceso se lleva a cabo en diversas etapas formales: Únicamente mediante la inscripción, los bienes se consideran legalmente a nombre de los herederos ante terceros. Un elemento fundamental es el frente tributario. Mientras los bienes no sean adjudicados en su totalidad, se presenta una sucesión ilíquida, que conlleva obligaciones ante la DIAN, tales como la actualización del NIT y, cuando sea pertinente, la presentación de la declaración de renta. La autoridad tributaria ha emitido guías oficiales que detallan los pasos y plazos necesarios para cumplir con estas obligaciones. El incumplimiento de tales deberes puede acarrear sanciones que recaen directamente sobre los herederos, incluso tras la finalización del trámite notarial. La intervención judicial resulta imperativa en el momento en que se presenta alguna de las siguientes circunstancias: En tales situaciones, la representación legal por parte de un abogado no es opcional, constituyendo un elemento esencial de las garantías del proceso sucesoral.