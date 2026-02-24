El marco legal colombiano define con precisión cómo se administran y reparten los bienes cuando una persona fallece. En los casos en que existe un testamento válido, este actúa como referencia principal para distribuir el patrimonio, siempre que haya sido elaborado de forma voluntaria y con plena capacidad jurídica por parte de quien lo otorgó. La situación cambia cuando un juez concluye que ese testamento no cumple con los requisitos legales, ya sea por irregularidades formales, ausencia de voluntad real o afectaciones en la capacidad mental del testador. Al quedar sin efecto el documento, la herencia se gestiona mediante la sucesión intestada, un procedimiento en el que la ley determina quiénes heredan y en qué proporción, sin atender a disposiciones previas que no fueron reconocidas como válidas. Un testamento puede declararse inválido en Colombia cuando se comprueba alguna de estas situaciones: Incapacidad mental del testador al momento de otorgarlo: no tenía plena comprensión de sus actos. Falta de libertad: hubo engaño, presión, amenazas o influencia indebida de terceros. Desconocimiento de las formalidades exigidas por la ley para su elaboración y autenticidad. Ante cualquiera de estos escenarios, un juez puede dejar sin efecto el testamento y ordenar que la herencia se reparta bajo las reglas de la sucesión intestada. Cuando no hay un testamento válido, la ley determina la distribución de los bienes mediante sucesión intestada. El Código Civil establece un orden de herederos: Primero heredan los descendientes (hijos y, a falta de estos, los nietos). Si no hay descendientes, siguen los ascendientes (padres y abuelos). En todos los casos, el cónyuge o compañero(a) permanente participa y comparte la herencia con descendientes o ascendientes, según corresponda. Si faltan los anteriores, la masa hereditaria se reparte entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos. Así, la norma garantiza la participación del cónyuge o pareja permanente en la sucesión, incluso cuando existan otros beneficiarios con mejor derecho. Si un testamento es anulado, la última voluntad del fallecido deja de aplicarse y la repartición de los bienes se hace conforme a la ley. Esto puede generar conflictos familiares, en especial cuando el documento incluía cláusulas que favorecían a personas específicas. Por eso, es clave que quienes participan en un proceso sucesorio busquen asesoría legal, de manera que el reparto del patrimonio se haga conforme a la normativa colombiana y con el menor nivel de conflicto posible.