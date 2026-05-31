Ley Seca regirá en todo Colombia durante las elecciones presidenciales de 2026.

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia que se desarrollan desde este domingo por la mañana trajeron de vuelta una de las medidas más conocidas durante las jornadas electorales: la Ley Seca. Esta restricción se aplica en todo el país y limita la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante varias horas para garantizar el orden público.

Con la llegada de la primera vuelta presidencial, miles de ciudadanos ya empiezan a preguntarse cuándo inicia la Ley Seca, cuánto tiempo durará y qué negocios deberán suspender la comercialización de licor durante ese período.

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La medida no solo afecta a bares y discotecas, sino también a tiendas, supermercados, restaurantes y eventos públicos. Además, el Gobierno suele acompañarla con controles especiales de seguridad y restricciones adicionales durante el fin de semana electoral.

Cuándo empieza la Ley Seca por elecciones en Colombia 2026

El Gobierno nacional confirmó que la Ley Seca para las elecciones presidenciales de 2026 comenzó el sábado 30 de mayo a las 6:00 p.m.

La restricción aplicará en todo el territorio nacional durante la primera vuelta presidencial programada para el domingo 31 de mayo de 2026.

Cuándo finaliza la Ley Seca por elecciones en Colombia 2026

El Gobierno nacional confirmó que la Ley Seca para las elecciones presidenciales de 2026 finalizará el lunes 1 de junio al mediodía.

El Ministerio TIC activó monitoreo 24 horas sobre infraestructuras críticas del Estado para proteger la transmisión de datos electorales durante la jornada del 31 de mayo. Shutterstock

Durante ese período estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público, como:

bares,

discotecas,

tiendas,

supermercados,

restaurantes,

licorerías,

y eventos masivos.

Qué prohíbe la Ley Seca en Colombia durante elecciones

La Ley Seca busca mantener el orden público y reducir incidentes relacionados con el consumo de alcohol durante las jornadas electorales.

Por esta razón, las autoridades podrán realizar controles en establecimientos comerciales y espacios públicos para verificar el cumplimiento de la medida.

Los comercios que incumplan la restricción podrán recibir sanciones económicas e incluso cierres temporales, dependiendo de las decisiones de las autoridades locales y nacionales.

Qué otras restricciones habrá durante las elecciones 2026 en Colombia

Además de la Ley Seca, el Gobierno implementará otras medidas de seguridad para las elecciones presidenciales de 2026.

Entre las restricciones más habituales aparecen:

controles migratorios en fronteras,

prohibición del porte de armas,

vigilancia especial en ciudades y municipios,

monitoreo de eventos públicos,

y controles policiales en zonas de alta concentración de personas.

Estas medidas buscan garantizar el normal desarrollo de las votaciones y reforzar la seguridad durante el proceso electoral.

Qué deben tener en cuenta los colombianos durante la Ley Seca

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar con anticipación las compras y actividades del fin de semana electoral para evitar inconvenientes durante la vigencia de la medida.

También recuerdan que las restricciones pueden variar ligeramente según las decisiones de alcaldías y gobernaciones, aunque la norma nacional aplica de manera general en todo el país.

Por eso, se aconseja revisar los canales oficiales del Gobierno y de las autoridades locales antes del inicio de la jornada electoral.