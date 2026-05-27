La Registraduría habilitó la consulta oficial para que millones de colombianos puedan verificar su puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia ya comenzaron a mover a millones de ciudadanos que deberán acudir a las urnas para elegir al próximo presidente del país. Por eso, una de las consultas más frecuentes es cómo revisar el puesto de votación y qué documento se necesita para sufragar.

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó herramientas digitales para que los colombianos puedan verificar la dirección exacta de su mesa de votación tanto dentro del país como en el exterior.

Además, las autoridades recordaron que no todos los documentos son válidos para votar, por lo que miles de personas deberán revisar con anticipación si cuentan con la identificación permitida para evitar inconvenientes el día de las elecciones.

Cómo consultar el puesto de votación para las elecciones en Colombia 2026

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación de manera virtual a través del portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para realizar la consulta, la persona debe:

ingresar al sitio oficial, seleccionar la opción “ Elecciones 2026 ”, digitar el número de cédula, completar la verificación de seguridad, y revisar la información asignada.

Colombianos ya pueden consultar el lugar exacto donde deberán votar en las elecciones de 2026. Shutterstock

El sistema mostrará:

dirección exacta del puesto,

número de mesa,

zona de votación,

y municipio correspondiente.

Qué documento sirve para votar en las elecciones de Colombia 2026

La Registraduría confirmó que los únicos documentos válidos para votar son:

la cédula amarilla con hologramas,

y la cédula digital, ya sea física o desde el celular.

Las autoridades aclararon que no se podrá votar con:

pasaporte,

libreta militar,

contraseñas,

denuncios de pérdida,

ni fotocopias del documento.

Qué pasa si una persona no revisa su puesto de votación

La Registraduría recomendó verificar el puesto con anticipación, especialmente para quienes:

cambiaron de residencia,

inscribieron recientemente la cédula,

o votarán por primera vez.

Esto se debe a que muchas personas podrían presentarse en un lugar incorrecto y perder tiempo durante la jornada electoral.

Además, el sistema electoral colombiano asigna una mesa específica a cada ciudadano, por lo que no está permitido votar en un puesto diferente al registrado oficialmente.

Cuándo serán las elecciones presidenciales en Colombia 2026

La primera vuelta presidencial en Colombia se realizará el domingo 31 de mayo de 2026. En caso de que ningún candidato obtenga más del 50 % de los votos, habrá una segunda vuelta programada para junio.

La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en todo el país.