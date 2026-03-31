En la mañana del martes 31 de marzo, las autoridades colombianas confirmaron el rescate de cinco menores y una joven de 18 años que permanecían en la selva del departamento del Caquetá en condición de extrema vulnerabilidad. Los niños, cuyas edades van de los tres a los dieciocho años, habían sido escondidos por sus propios padres al interior de la selva para evitar que fueran reclutados por las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá. El caso fue dado a conocer por el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, quien le envió una carta al presidente Gustavo Petro para solicitar la priorización de la búsqueda y la activación de rutas de protección para garantizar la integridad física y psicológica de los menores. De acuerdo con lo relatado por el gobernador Ruiz, retomado por medios como Semana, una pareja de esposos fue secuestrada por integrantes del grupo armado, pero antes de ser retenidos lograron esconder a sus seis hijos en la selva para ponerlos fuera del alcance de los disidentes. Tras escapar del cautiverio, los padres se dirigieron a una base militar de la región y pusieron en conocimiento de las autoridades todo lo ocurrido. En su carta al jefe de Estado, Ruiz describió la situación de los menores como de alto riesgo, señalando que quedaron en condición de vulnerabilidad y con posibilidad de sufrir represalias. La misiva pedía apoyo urgente para su extracción y el acompañamiento de las autoridades competentes para trasladarlos a un lugar seguro. Horas después de conocerse la comunicación del gobernador, el Ejército Nacional confirmó que los cinco menores y su hermana fueron localizados con vida. Si bien en un primer momento no se dieron detalles sobre el estado en que fueron encontrados, Ruiz precisó en diálogo con Noticias RCN que, según la información recibida, todos se encontraban bien pese a haber caminado durante muchas horas en la selva. “Hasta el momento todos se encuentran bien y están en manos de nuestro Ejército. Ya estamos a la espera de que lleguen a Florencia”, señaló el mandatario departamental. La familia se encuentra bajo la protección de la institución militar y se espera que en el transcurso del día los padres se reúnan nuevamente con sus hijos. En paralelo al rescate, las autoridades adelantan investigaciones para establecer los motivos específicos por los que las disidencias de alias Calarcá tenían en la mira a esta familia en particular. La hipótesis principal apunta al intento de reclutamiento forzado de los menores, una práctica que los grupos armados ilegales continúan ejerciendo en departamentos como Caquetá. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el operativo, el estado de salud de los niños tras su permanencia en la selva y las medidas de protección que se activarán para esta familia una vez sea reunificada.