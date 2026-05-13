Cuatro soldados fueron asesinados y tres más resultaron heridos en la madrugada del miércoles 13 de mayo en la vereda Buenos Aires, del municipio de San José del Guaviare, luego de caer en un campo minado preparado por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura adscrita al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC comandada por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá. Las tropas adelantaban labores de evacuación de los heridos al momento de conocerse la noticia. Según el Ejército Nacional, los militares estaban adelantando una acción ofensiva contra integrantes del grupo armado en la zona con el fin de garantizar la seguridad de la población civil, cuando fueron atacados con dispositivos explosivos improvisados instalados en el terreno. El ataque fue calificado por la institución como una acción terrorista. Los cuatro soldados muertos y los tres heridos pertenecen a la Fuerza de Despliegue Rápido N. 1 de la Fuerza de Tarea Omega, unidad que opera de manera permanente en el departamento del Guaviare. El Ejército envió sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de las víctimas y confirmó que el despliegue de tropas continúa en el sector. El departamento es uno de los focos de mayor tensión en materia de orden público en Colombia, debido a la disputa entre grupos criminales por el control de las rutas del narcotráfico. En la zona operan tanto las disidencias bajo el mando de alias Calarcá como las del alias Iván Mordisco, lo que lo convierte en una de las regiones priorizadas por las Fuerzas Militares. El ataque del miércoles se suma a una serie de episodios violentos que han afectado a las tropas desplegadas en la región y que evidencian la capacidad operativa que mantienen las estructuras disidentes en ese corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.