Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la muerte de seis integrantes de las disidencias de las antiguas Farc en medio de un operativo desarrollado en el suroriente del país. La acción se llevó a cabo como parte de una ofensiva contra estructuras armadas ilegales lideradas por alias Iván Mordisco. El operativo tuvo lugar en una zona estratégica para estos grupos, donde mantienen presencia para actividades ilícitas como el narcotráfico y el control territorial. Las autoridades destacaron que el golpe afecta directamente el anillo de seguridad del cabecilla. Siga las Elecciones en Colombia 2026 En paralelo, la Fuerza Pública ejecutó un bombardeo entre los departamentos de Amazonas y Guaviare, cuyos resultados aún están en verificación. Entre las hipótesis que manejan las autoridades está la posible muerte del propio líder disidente, lo que marcaría un punto clave en la ofensiva militar. La operación se llevó a cabo en el corregimiento de Pacoa, en el departamento de Vaupés, con la participación conjunta del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, en el marco del Plan Ayacucho Plus. Según las autoridades, el resultado incluyó la muerte de seis integrantes del anillo de seguridad del cabecilla, así como la incautación de armamento, explosivos, equipos de campaña y dispositivos de comunicación que debilitaban la capacidad logística del grupo ilegal. En una operación paralela, la Fuerza Pública ejecutó un bombardeo contra un campamento ubicado entre los departamentos de Amazonas y Guaviare, donde fueron hallados al menos seis cuerpos que están en proceso de identificación. Las autoridades trasladaron los restos a Medicina Legal y continúan las verificaciones para determinar si entre los fallecidos se encuentra alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados en el país. Entre los cuerpos hallados tras el bombardeo estaría el de alias Lorena, señalada como la pareja sentimental de alias Iván Mordisco. Aunque hay poca información pública sobre ella, su nombre apareció en informes de inteligencia que la vinculan con conflictos internos dentro de la organización, incluyendo su presunta participación en el asesinato de otra integrante del grupo, en medio de disputas personales y económicas. Las autoridades confirmaron que las operaciones militares continúan en el área intervenida, con el objetivo de asegurar el territorio y prevenir posibles retaliaciones por parte de las disidencias. La ofensiva forma parte de una estrategia más amplia para desarticular estructuras armadas ilegales en el suroriente del país, donde estos grupos mantienen influencia en corredores clave para actividades ilícitas como el narcotráfico.