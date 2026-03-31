El pasaporte colombiano es indispensable para salir del país y realizar trámites internacionales, convirtiéndose en uno de los documentos más importantes para millones de ciudadanos. Su expedición está a cargo de la Cancillería, tanto en Colombia como en el exterior. Aunque normalmente este trámite tiene un costo que varía según la región, existe un grupo de personas que puede acceder a este documento sin pagar. La medida responde a políticas orientadas a facilitar oportunidades para poblaciones en condición de vulnerabilidad. El beneficio aplica bajo criterios específicos y exige cumplir condiciones adicionales que deben ser verificadas por las autoridades. Por eso, conocer quiénes pueden solicitar el pasaporte gratis y cómo hacerlo es clave para aprovechar esta posibilidad. La exención del pago está dirigida a ciudadanos que cumplan con requisitos socioeconómicos y condiciones particulares que justifiquen el beneficio: Este grupo podrá acceder al documento sin costo, siempre que demuestre su condición mediante los soportes exigidos por la autoridad. El proceso mantiene las etapas habituales, pero exige acreditar la condición que permite la exención del pago ante las oficinas autorizadas. Estos son los pasos a seguir: Desde la Cancillería recuerdan que “el usuario únicamente puede adelantar el trámite en territorio colombiano (oficinas en Bogotá o Gobernaciones, previa cita) aportando el certificado que indique que está inscrito en los niveles 1 o 2 del Sisbén”. La verificación de la información será realizada por las autoridades antes de aprobar la expedición del documento, garantizando que el beneficio llegue a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley.