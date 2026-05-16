Las disidencias de las FARC anunciaron una suspensión temporal de sus operaciones militares ofensivas en medio del proceso electoral que atravesará Colombia durante las próximas semanas, en una decisión que busca reducir la tensión de seguridad durante las votaciones presidenciales. De acuerdo con el comunicado difundido por las disidencias de las FARC, la medida comenzará a regir desde el 20 de mayo a las 00:00 y se extenderá hasta el 10 de junio a las 00:00 en todo el territorio nacional. En el documento, el grupo armado señaló que durante ese periodo suspenderá las acciones ofensivas contra la Fuerza Pública para permitir que los ciudadanos puedan participar en las elecciones presidenciales con mayores condiciones de tranquilidad. Sin embargo, las disidencias aclararon que mantendrán la posibilidad de responder si consideran que sus estructuras son atacadas por fuerzas estatales, grupos armados o actores internacionales. El anuncio se produce a pocos días de los comicios presidenciales previstos para el 31 de mayo, una jornada considerada clave para el futuro político del país. En el comunicado, el grupo armado sostuvo que espera que el debate electoral se aleje de discursos relacionados con el conflicto armado y cuestionó lo que definió como intentos de utilizar la situación de seguridad con fines políticos. Además, reiteraron llamados a avanzar hacia una salida negociada al conflicto y mencionaron la necesidad de impulsar transformaciones sociales y económicas en distintas regiones del país. Las disidencias también aseguraron confiar en que los ciudadanos participarán masivamente en las urnas durante la elección presidencial. Pese al anuncio del cese temporal de operaciones ofensivas, las autoridades continúan manteniendo esquemas especiales de seguridad en distintos departamentos del país ante posibles riesgos durante la campaña y la jornada electoral. En las últimas semanas se conocieron denuncias sobre presuntas amenazas y presiones de grupos armados ilegales contra comunidades y votantes en algunas regiones. Frente a ese escenario, organismos de seguridad y entidades electorales avanzan con operativos y planes especiales para garantizar que las elecciones puedan desarrollarse de manera libre y segura en todo el territorio colombiano.