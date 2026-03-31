La campaña rumbo a las elecciones presidenciales en Colombia sumó un nuevo episodio de tensión entre sectores políticos, luego de un cruce público entre líderes del Partido Salvación Nacional y figuras cercanas al uribismo. El enfrentamiento se dio tras declaraciones del senador electo Enrique Gómez, quien cuestionó no solo al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también la influencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la contienda electoral. Las reacciones no tardaron en llegar desde el Centro Democrático, que respalda la candidatura de Paloma Valencia, mientras que Salvación Nacional impulsa al abogado Abelardo de la Espriella. Siga las Elecciones en Colombia 2026 El pronunciamiento de Enrique Gómez se dio a través de un video en el que lanzó críticas directas a la dinámica política actual, señalando que el país podría repetir una confrontación entre sectores afines a Gustavo Petro y el uribismo. En sus declaraciones, el dirigente de Salvación Nacional cuestionó el papel de Álvaro Uribe Vélez en la campaña de Paloma Valencia, sugiriendo que su candidatura estaría influenciada por el expresidente. Estas afirmaciones provocaron la reacción de integrantes del Centro Democrático, quienes defendieron su proyecto político y respondieron a los señalamientos del líder opositor. El senador del uribismo Hernán Cadavid respondió a las declaraciones de Gómez cuestionando el trato que recibiría su partido en caso de que Abelardo de la Espriella avance a una eventual segunda vuelta presidencial. El intercambio de mensajes elevó el tono del debate, poniendo sobre la mesa las tensiones internas entre sectores que, en teoría, podrían coincidir en un escenario electoral contra otras fuerzas políticas. A la discusión se sumó Tomás Uribe Moreno, quien pidió moderación en el discurso y planteó la necesidad de enfocar la campaña en un adversario común. Uno de los ejes del cruce entre ambas corrientes políticas gira en torno a las posibles alianzas en una eventual segunda vuelta, donde los apoyos entre candidatos pueden resultar determinantes. Desde Salvación Nacional, Enrique Gómez reiteró que su candidato respaldaría a otras fuerzas en caso de no avanzar, pero también exigió claridad sobre el respaldo que recibirían si el escenario se invierte. El debate refleja las tensiones dentro de la derecha colombiana, donde distintos sectores buscan posicionarse con miras a enfrentar a figuras como Iván Cepeda, en un contexto electoral cada vez más polarizado.