Principal disidencia de las FARC anuncia tregua en Colombia por Navidad y Año Nuevo.

La mayor disidencia de las antiguas FARC informó un cese temporal de operaciones ofensivas contra la Fuerza Pública en todo el territorio nacional durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. El anuncio fue hecho por el Estado Mayor Central (EMC), estructura armada que no participa actualmente en diálogos de paz con el Gobierno, y se da en un contexto de alta tensión en varias regiones del país.

Según el comunicado, la orden a todas sus unidades rige desde la noche del 23 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, con el argumento de permitir que las familias colombianas pasen estas fechas sin el temor que genera la confrontación armada. La tregua se conoce el mismo día en que el ELN también confirmó un cese unilateral al fuego por la temporada decembrina.

¿Qué anunció el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC?

El EMC aseguró que suspenderá las operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública durante el periodo navideño y de fin de año. La decisión fue adoptada tras una reunión interna de su máximo órgano de dirección, en la que evaluaron la coyuntura nacional y el impacto del conflicto armado en las comunidades.

Aunque el anuncio habla de un cese de acciones ofensivas, no implica una dejación de armas ni un acuerdo formal con el Estado. Desde el Gobierno se ha reiterado que las operaciones militares continúan y que no existen zonas vedadas para la Fuerza Pública.

¿Cuáles son las fechas de la tregua anunciada por las disidencias?

De acuerdo con la información divulgada por el EMC, la tregua comienza a las 11:00 de la noche del 23 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 7 de enero de 2026. Durante ese lapso, las estructuras bajo su mando tendrían la orden de no atacar a policías ni militares.

Este anuncio coincide con otros ceses temporales declarados por grupos armados ilegales en años anteriores durante la temporada decembrina, aunque en el pasado varios de estos compromisos no evitaron nuevos hechos de violencia.

¿Cómo se relaciona esta tregua con el cese al fuego del ELN?

El anuncio del EMC se suma al cese unilateral al fuego informado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que irá desde la medianoche del 24 de diciembre hasta el 3 de enero de 2026. Ambos comunicados fueron conocidos en medio de una escalada reciente de ataques armados en distintas regiones del país.

La coincidencia de estas treguas ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores ven un alivio temporal para las comunidades, otros recuerdan que en ocasiones anteriores estos gestos no se tradujeron en una reducción real de la violencia.

¿Qué dicen las autoridades y la Defensoría del Pueblo?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó con cautela a los anuncios de cese al fuego, señalando que generan cierto alivio, pero también preocupación. Advirtió que, pese a los llamados al respeto por la población civil, las acciones recientes de los grupos armados han dejado graves afectaciones en distintas zonas del país.

Marín insistió en que estos anuncios deben reflejarse en hechos concretos, como la disminución efectiva de los enfrentamientos, la protección de las comunidades y la liberación de personas secuestradas. También recordó que ceses similares en el pasado no evitaron desplazamientos masivos ni el confinamiento de poblaciones enteras.

¿En qué regiones sigue siendo crítica la situación de orden público?

La tregua se anuncia en medio de una crisis humanitaria persistente, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde desde comienzos de año se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Estos choques han dejado decenas de muertos y han provocado desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y temor generalizado entre las comunidades campesinas.

En departamentos como Cauca y Cesar, los últimos días han estado marcados por ataques contra la Policía y el Ejército, incluidos hostigamientos prolongados, uso de explosivos y acciones con drones, lo que ha aumentado la presión sobre la seguridad en plena temporada de fin de año.

¿Quién lidera el EMC?

El Estado Mayor Central es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados del país y por quien el Gobierno ofrece una alta recompensa. Esta estructura no hace parte de las mesas de negociación que adelanta el Ejecutivo en el marco de la política de Paz Total.

