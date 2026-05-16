El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Virgo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este sábado, 16 de mayo de 2026. Para Virgo, el día favorece preservar límites y criterio ante influencias cercanas; la prudencia ayuda a no ceder terreno. Si aparecen planes de viaje, lo equilibrado es ajustar fechas a las necesidades personales y, de ser preciso, pactar un punto intermedio. Virgo, este 2026-05-16 en el trabajo mantén tu criterio ante alguien cercano que podría intentar influirte; pon límites y no aceptes tareas o plazos que no te convengan. Si surge un viaje o desplazamiento, negocia fechas y condiciones para que se ajusten a tu agenda o, al menos, acordad un punto intermedio para proteger tu tiempo y tu productividad. Hoy, las personas de Virgo deben ser cautelosas en el amor. Puede haber alguien cercano que intente influir en sus decisiones emocionales. Es fundamental que se mantengan firmes y no se dejen llevar por presiones externas. Escuchar su propia voz y deseos será clave para evitar conflictos innecesarios. En cuanto a compatibilidad, hoy los Virgo tendrán una conexión especial con los signos de Tauro y Capricornio. Ambos signos pueden proporcionar la estabilidad y comprensión que Virgo necesita. Es un buen día para establecer acuerdos y hacer planes que se adapten a sus necesidades, buscando siempre ese punto intermedio que les beneficie a ambos. Para Virgo, sus números de la suerte son 66, 57, 70 y 85 y pueden servir para planificar proyectos, tomar decisiones y atraer oportunidades. Virgo, protege tu salud mental poniendo límites: no cedas a presiones y, si surge un viaje, acuerda fechas que respeten tu descanso y tu rutina de autocuidado.