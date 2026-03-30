El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que alias Iván Mordisco no figura entre los cuerpos recuperados tras el bombardeo realizado en una zona selvática entre los departamentos de Guaviare y Vaupés. La información fue revelada en un comunicado oficial emitido el 29 de marzo de 2026, luego de concluir los análisis forenses de las víctimas halladas en el lugar. Según el informe, los estudios se realizaron sobre seis cuerpos ingresados el 28 de marzo, los cuales corresponden a cuatro mujeres y dos hombres presuntamente vinculados a operaciones en la región. Tras los procedimientos de identificación, las autoridades descartaron que entre los fallecidos se encuentre Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco. Este resultado refuerza la hipótesis de que el cabecilla guerrillero no murió durante el operativo militar, aunque su situación actual sigue siendo incierta. Fuentes cercanas a la operación indicaron que el líder disidente habría resultado herido y estaría huyendo en la selva amazónica colombiana. El Instituto Nacional de Medicina Legal logró identificar plenamente a cuatro de las seis personas fallecidas en el bombardeo. Las víctimas fueron reconocidas como Ehisen Camilo Orozco Viscue, de 19 años; Claudia Yaneth Valencia, de 26 años; Angeline Andrea González Córdoba, de 18 años; y Yeiferson José Rincón Becerra, de 24 años. Los otros dos cuerpos, correspondientes a mujeres, aún no han sido identificados. Las autoridades continúan con los análisis técnicos forenses para determinar sus identidades, en un proceso que incluye pruebas científicas y verificación de información en bases de datos oficiales. El nombre de Iván Mordisco no aparece en el informe oficial de Medicina Legal, lo que permitió a las autoridades descartar su muerte en el bombardeo. El líder disidente, considerado uno de los hombres más buscados del país, sigue siendo objeto de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. La ausencia de su cuerpo entre las víctimas representa un giro en la narrativa inicial que circuló tras el operativo, en la que se especulaba sobre su posible fallecimiento. Con esta confirmación, se mantiene activa la operación para dar con su paradero en la región amazónica. De acuerdo con fuentes cercanas al operativo, Iván Mordisco habría resultado gravemente herido durante el bombardeo y actualmente se encontraría en fuga en medio de la selva amazónica. Esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente, pero coincide con los hallazgos en el lugar del ataque. Entre los elementos encontrados en la zona se reportaron municiones y objetos personales que podrían pertenecer al cabecilla guerrillero, incluyendo unas gafas que, según versiones preliminares, serían de su uso. Estos indicios refuerzan la hipótesis de que logró escapar tras el ataque, aunque en condiciones físicas comprometidas.