Gustavo Petro ordena peritaje forense a los chats de alias Calarcá tras las sospechosas conexiones de sus funcionarios con las disidencias de las FARC. (Imagen: archivo).

El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó este martes realizar un examen de informática forense a los chats de alias Calarcá, jefe de una disidencia de las FARC. Estos mensajes revelarían un alto nivel de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado, por lo que el mandatario aseguró que solo tomará decisiones una vez se complete el análisis.

El mandatario abordó el tema durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño, donde reiteró su preocupación por la magnitud del escándalo divulgado el domingo por Noticias Caracol.

Según explicó, impartió la instrucción de que se practique “un examen forense a los chats que la Dijín (de la Policía) entrega a la Fiscalía de Antioquia. Espero que sea la Fiscalía General y que sepamos la verdad con un aval de informática forense de la Fiscalía, que es la entidad que puede hacer eso”.

Infiltración de las disidencias en organismos de seguridad del Estado

Según retomó la Agencia EFE, la investigación periodística reveló que las disidencias habrían logrado un profundo nivel de infiltración en la Fiscalía, el Ejército y agencias de inteligencia. El reportaje se basó en la información contenida en computadores, teléfonos y memorias USB incautados a jefes del grupo armado el 23 de julio de 2024 en un retén militar en Anorí, en el departamento de Antioquia.

En uno de los correos revelados, con fecha del 8 de febrero de 2024, alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las FARC, le dio instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército.

Las comunicaciones también mencionan a Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en 2024 y que en febrero fue ascendido a director de Inteligencia Estratégica.

Según el reportaje, Huertas, cercano al presidente, habría ofrecido protección a disidentes y promovido la creación de una empresa de seguridad para facilitarles la movilidad.

Reacciones del Gobierno y defensa del general Huertas

Durante el consejo de ministros de este martes 25 de noviembre, el presidente Gustavo Petro aseguró: “De acuerdo a eso [los resultados del examen forense] tomaré decisiones, no antes, porque es la verdad la que guía mis decisiones”.

En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que el general Huertas continuará al frente del Comando de Personal del Ejército mientras se comprueban o descartan sus presuntos vínculos con la disidencia liderada por Alexander Díaz, alias Calarcá.

Huertas ha negado tajantemente cualquier relación con grupos armados ilegales y, en una carta pública, sostuvo: “ Rechazo de manera tajante, categóricamente y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas al margen de la ley”.

La Fiscalía General investigará las denuncias

La Fiscalía General, criticada por no investigar, pese a que las comunicaciones publicadas por Noticias Caracol están en poder de las autoridades desde que fueron incautadas a jefes de las disidencias, prometió tomar cartas en el asunto.

En un comunicado divulgado el lunes por la noche, la entidad señaló que ni el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, “ni ninguna otra dependencia de la entidad recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”.

Por eso, Camargo “dispuso la intervención inmediata” para investigar “posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”.