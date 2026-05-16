La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino. Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Tauro y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Tauro, hoy protege tu paz: evita volver a lugares o situaciones que te traigan malos recuerdos. Si alguien te presiona, afirma tu criterio y no vayas; prioriza sentirte bien y no te arrepentirás. Tauro, hoy en el trabajo tu clave es no volver a dinámicas, proyectos o ambientes que te remueven malos recuerdos: decir no será un acto de autocuidado, no de obstinación. Si alguien intenta presionarte, impón tu criterio con firmeza y redirige tu energía a tareas nuevas que te ilusionen. Esa postura te dará claridad, te hará más eficiente y ganará el respeto de quienes valoran tus límites. Hoy, Tauro, el amor te pide cuidar tu paz: evita volver a vínculos o lugares que te dejaron malos recuerdos. Poner límites y decir “no” te acercará a quienes te respetan de verdad. La compatibilidad más alta hoy es con Virgo, que sabrá acompañarte sin presionarte y valorará tu criterio. Con esta energía, podrán construir confianza desde la calma y mirar hacia adelante, no hacia el pasado. Para Tauro, los números de la suerte 33, 71, 72 y 4 ayudan a elegir fechas clave, tomar decisiones importantes y atraer buenas oportunidades. Tauro, prioriza tu bienestar: evita volver a lugares que reavivan malos recuerdos y pon límites firmes; decir no es autocuidado. Acompáñalo con respiración profunda o una caminata breve y, si lo necesitas, habla con alguien de confianza.