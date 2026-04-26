La Ley de Sucesiones en Colombia determina cómo se reparte el patrimonio de una persona tras su fallecimiento. En los casos donde exista un testamento, este documento asume primacía sobre otros métodos de herencia. No obstante, es posible que un juez declare la nulidad del testamento si considera que el testador no contaba con plena capacidad mental en el momento de su redacción. En caso de que se declare la nulidad del testamento, el procedimiento se regirá por la sucesión intestada, en la que la ley especifica quiénes son las personas con derecho a heredar y en qué proporciones, sin tener en cuenta la voluntad expresada de manera previa en el testamento. En estas circunstancias, los jueces tienen la facultad de declarar inválido el testamento correspondiente, lo que permitirá que se inicie el proceso de sucesión intestada. Un testamento puede ser anulado en Colombia si se logra demostrar que el testador: En el contexto de la sucesión intestada en Colombia, los herederos son identificados conforme a las disposiciones del Código Civil. La preferencia de herencia se establece de la siguiente manera: Así, todas las personas que son reconocidas por la ley como herederos tienen derecho a participar en la distribución de los bienes, independientemente de la existencia de un testamento previo. En consecuencia, resulta clave que quienes participen en un proceso de sucesión cuenten con asesoría legal para garantizar que la distribución se haga conforme a la normativa vigente en Colombia. Cuando un testamento se elimina, la voluntad del fallecido deja de ser vinculante y los bienes se distribuyen siguiendo estrictamente la ley. Esto puede generar disputas entre familiares, especialmente si había disposiciones especiales en el testamento que favorecían a determinadas personas.