La suspensión de actividades educativas se aplicará a colegios oficiales y privados en todo el territorio nacional, siendo parte del calendario oficial de festivos que regula el año escolar. El Ministerio de Educación Nacional ha confirmado que el lunes 23 de marzo de 2026 no habrá clases en Colombia para preescolar, primaria y secundaria, debido al feriado del Día de San José, que este año se traslada por la Ley Emiliani. Con este puente, miles de familias disfrutarán de un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de marzo, lo que impactará directamente la planificación académica y laboral del país. El Día de San José se celebra el 19 de marzo; sin embargo, en Colombia no siempre se observa el descanso en esa fecha específica. Gracias a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), esta festividad religiosa se traslada al lunes siguiente, con el propósito de generar puentes festivos que faciliten el descanso tanto de trabajadores como de estudiantes. En el año 2026, el 19 de marzo corresponde a un jueves, por lo que el feriado se trasladará al lunes 23 de marzo, día en el cual las instituciones educativas permanecerán cerradas y no se llevarán a cabo actividades académicas. La suspensión de clases del lunes 23 de marzo es aplicable a todo el sistema educativo de nivel básico y medio: Es imperativo que tanto las instituciones educativas oficiales como las privadas cumplan con esta disposición, dado que se trata de un día de descanso obligatorio a nivel nacional. Las clases se reanudarán de manera habitual el martes 24 de marzo. El 2026 se presenta con una serie de puentes festivos que influirán en el ritmo académico. A continuación, se enumeran los principales festivos nacionales: La relevancia de estas fechas radica en su impacto directo en el calendario escolar, dado que en todas ellas se suspenden las clases. En Colombia, aunque el Ministerio de Educación Nacional establece los lineamientos generales, no se cuenta con un calendario escolar uniforme para todo el territorio. Las secretarías de educación certificadas tienen la facultad de realizar ajustes menores en función de: Es importante señalar que todas las instituciones deben cumplir con las 40 semanas de clase obligatorias, lo que implica que los feriados, como el lunes 23 de marzo por San José, ya están contemplados en la planificación oficial.