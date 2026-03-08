La práctica de utilizar vinagre blanco para la limpieza del hogar ha sido reconocida durante años. Sin embargo, en tiempos recientes ha cobrado relevancia un hábito específico: limpiar con un trapo de vinagre debajo de la cama para optimizar la higiene del dormitorio. Este método es sencillo, económico y no implica el uso de productos químicos agresivos. Según diversos especialistas en orden doméstico y bienestar del ambiente, citados por El Tiempo, este espacio tiende a acumular polvo, humedad y partículas que no siempre son limpiadas con regularidad, lo que puede influir negativamente en la percepción de frescura del cuarto. Numerosas personas han integrado este consejo en sus rutinas semanales de limpieza, dado que es de fácil aplicación y no requiere de equipamiento especial ni mezclas complicadas. El vinagre blanco es comúnmente utilizado en actividades domésticas debido a su capacidad para neutralizar olores y facilitar la limpieza de superficies. Su nivel de acidez permite reducir la presencia de microorganismos y eliminar aromas intensos en áreas con escasa ventilación. Otro aspecto positivo es que no produce fragancias fuertes, lo cual es especialmente apreciado en dormitorios, donde los olores penetrantes pueden resultar incómodos para algunas personas durante el descanso. Debajo de la cama se acumula una mezcla de polvo fino, pelusas y humedad ambiental. Al utilizar un trapo ligeramente humedecido con agua y vinagre, se logra eliminar de manera más efectiva esa suciedad acumulada, dejando el área más limpia. En corrientes de organización del hogar como el Feng Shui, se relaciona la limpieza de la parte inferior de la cama con la liberación de cargas ambientales y la mejora de la calidad del descanso, considerándola siempre como una práctica complementaria de orden. Quienes aplican este procedimiento de forma periódica destacan diversas ventajas concretas: El procedimiento es sencillo y requiere únicamente unos minutos: No es necesario enjuagar posteriormente, dado que la solución es ligera y se evapora rápidamente si el trapo ha sido bien escurrido. Es recomendable que las guías de limpieza del hogar sugieran prestar atención al área situada debajo de la cama al menos una vez por semana. En hogares que albergan mascotas, presentan escasa ventilación o tienen un mayor nivel de polvo, esta tarea puede realizarse con mayor frecuencia. El mantenimiento de esta rutina contribuye a prevenir acumulaciones indeseadas y a conservar el dormitorio en condiciones más propicias para el descanso cotidiano.