En Colombia, la Ley de Sucesiones establece las directrices para la distribución de los bienes de una persona tras su deceso. En el caso de que exista un testamento válido, este documento tiene prioridad sobre cualquier otra modalidad de herencia. No obstante, es posible que un juez lo anule si determina que el testador no poseía la capacidad mental adecuada en el momento de su redacción. En tal situación, la herencia se tramita bajo el régimen de sucesión intestada, donde la legislación determina quiénes son los herederos y la proporción que les corresponde, sin considerar las disposiciones del fallecido en su testamento. En el contexto de la legislación colombiana, un testamento puede ser considerado inválido si se demuestra que el testador: Cuando no existe un testamento válido, la legislación establece que los bienes del difunto se distribuyan de acuerdo con las disposiciones de la sucesión intestada. En este proceso, el Código Civil determina un orden de herederos: En consecuencia, es esencial que las partes implicadas en un proceso sucesorio obtengan asesoría legal, para que la distribución del patrimonio se lleve a cabo conforme a lo estipulado por la normativa colombiana. Si un testamento es invalidado, la voluntad manifestada por el difunto pierde validez y la distribución de los bienes se efectúa de acuerdo con lo que establece la ley. Esta situación puede dar lugar a conflictos entre los familiares, especialmente cuando el documento contenía cláusulas que otorgaban beneficios particulares a determinadas personas.