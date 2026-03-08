El fortalecimiento de Brasil no es un fenómeno fortuito. A su economía diversificada se le añaden recursos naturales estratégicos, una política exterior más dinámica y una agenda internacional que persigue autonomía, evitando alinearse completamente con los grandes bloques. Ese avance comienza a generar tensiones: tanto Estados Unidos como China observan con atención el resurgimiento brasileño, conscientes de que podría modificar alianzas históricas y el equilibrio económico global. Brasil ha dejado de actuar en silencio. En los últimos años, la mayor economía de América Latina ha evolucionado de ser un actor regional sólido a posicionarse como una potencia global en construcción, con la capacidad real de incidir en el comercio, la energía y la política internacional. Brasil consolida diversos elementos que actualmente influyen en el escenario global: su vasta extensión territorial, su población, su capacidad productiva y sus recursos esenciales. Se destaca como uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial, cuenta con una matriz energética cada vez más inclinada hacia fuentes renovables y posee reservas estratégicas de petróleo, agua dulce y minerales críticos. Adicionalmente, se observa un papel diplomático más prominente, con una participación activa en foros como el G20, los BRICS y la ONU. Bajo la dirección de Luiz Inácio Lula da Silva, el país ha reanudado una política exterior pragmática, orientada a diversificar sus socios comerciales y a incrementar su margen de maniobra frente a las potencias tradicionales. El motor brasileño se apoya en varios frentes. La agroindustria sigue siendo un pilar, con exportaciones que abastecen a Asia, Europa y Estados Unidos. La energía es otro eje central: Brasil avanza en biocombustibles, energía eólica, solar y explotación petrolera en aguas profundas. La industria manufacturera y la tecnología también ganan peso, con inversiones en innovación, digitalización y cadenas de valor regionales. Este combo convierte al país en un socio atractivo, pero también en un competidor incómodo para economías consolidadas. La preocupación en Washington y Pekín no se limita únicamente al tamaño de la economía brasileña, sino que también se centra en su estrategia de independencia. Brasil mantiene relaciones sólidas con ambos, sin alinearse de manera automática con ninguno. China ha emergido como uno de sus principales socios comerciales, destacándose en los sectores de infraestructura, energía y minería. Por su parte, Estados Unidos busca preservar su influencia mediante acuerdos comerciales, cooperación en seguridad y vínculos históricos en la región. Además, Brasil comienza a establecerse como un portavoz regional en discusiones globales sobre cambio climático, transición energética y desarrollo sostenible, áreas en las que América Latina aspira a tener una mayor influencia. El crecimiento brasileño reconfigura el liderazgo regional. Dentro del Mercosur, su peso económico y político es crucial y su proyección internacional impulsa al bloque. Para naciones como Colombia, el avance de Brasil puede significar nuevas oportunidades comerciales, pero también una competencia más intensa por inversiones y protagonismo.