El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema para la expedición del pasaporte colombiano que modifica de fondo la producción del documento y marca el inicio de una transición que se extenderá durante varios años. Desde este 1 de abril, la Cancillería comienza a entregar una libreta con nuevas medidas de seguridad, otro diseño y un sistema de fabricación distinto, lo que implica que los ciudadanos que realicen el trámite recibirán obligatoriamente el nuevo modelo. La implementación llega tras el fin del contrato con el anterior proveedor y la puesta en marcha de una alianza entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. Aunque el proceso para solicitar el documento se mantiene igual, la libreta cambia completamente y se comenzará a entregar de forma progresiva en todo el país. El nuevo pasaporte entra en circulación desde el miércoles 1 de abril, fecha en la que las oficinas de expedición comienzan a imprimir y entregar el documento actualizado. A partir de ese momento, todas las solicitudes nuevas serán emitidas con el nuevo formato. Durante las primeras semanas se realizará una transición operativa para evitar retrasos, mientras el país adopta de forma total el nuevo esquema de producción. La Cancillería aseguró que el servicio continuará con normalidad. La Cancillería aclaró que no todos los ciudadanos deberán renovarlo de inmediato. Solo tendrán que hacer el trámite quienes: Quienes ya cuentan con pasaporte vigente podrán seguir utilizándolo hasta la fecha de vencimiento sin ningún problema. El documento incorpora una serie de modificaciones tecnológicas y de seguridad que lo diferencian del modelo anterior. Entre los principales cambios se encuentran: Además, la carátula tendrá ajustes en el escudo nacional y las páginas internas incluirán representaciones culturales y geográficas del país. No. La Cancillería fue clara en señalar que el cambio no obliga a renovar el documento si aún está vigente. Los pasaportes expedidos bajo el sistema anterior seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. El nuevo modelo solo se entregará cuando el ciudadano realice el trámite correspondiente, por lo que la renovación dependerá de cada caso particular. Los precios del documento se mantienen dentro de los rangos actuales y dependen del tipo de pasaporte y la región: En Colombia: En el exterior: Estos valores pueden variar según impuestos y sede de expedición. El nuevo documento será producido inicialmente en Europa, mientras Colombia recibe la transferencia tecnológica para asumir la fabricación completa. Durante esta primera fase: El acuerdo contempla que Colombia tenga autonomía total en la elaboración del pasaporte dentro de un plazo de 10 años. No. La Cancillería aseguró que el proceso para los ciudadanos no tendrá modificaciones. Esto significa que: El cambio es interno y se enfoca únicamente en la producción del documento. Con el inicio del nuevo modelo, la Cancillería anunció jornadas extendidas para facilitar el trámite. Durante abril se habilitarán horarios adicionales y atención algunos sábados en varias sedes del país. El objetivo es agilizar la expedición del nuevo documento y evitar congestiones tras la entrada en vigencia del sistema.