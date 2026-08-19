Oficial | El Gobierno revisará los cinturones de seguridad de los vehículos y multará a los conductores que incumplan esta obligación

Oficial | El Gobierno revisará auto por auto y anulará la licencia de conducir de los conductores que lleven este objeto en el auto

Los controles de tránsito en Colombia no solo permiten a las autoridades verificar documentos y condiciones técnicas del vehículo. Durante estos procedimientos también pueden comprobar que conductor y ocupantes cumplan las normas de seguridad establecidas para circular por las vías del país.

Entre ellas se encuentra el uso obligatorio del cinturón de seguridad, una medida que rige tanto en carreteras como en vías urbanas. La normativa establece además condiciones específicas para los pasajeros que viajan en los asientos traseros.

Incumplir esta obligación constituye una infracción de tránsito y puede derivar en la imposición de una multa al conductor y/o propietario del vehículo.

¿Qué revisarán las autoridades sobre los cinturones de seguridad?

El conductor y los pasajeros ubicados en los asientos delanteros deben utilizar cinturón de seguridad en todas las vías del territorio nacional, incluidas las urbanas.

La regulación vigente también determina que el cinturón instalado debe utilizarse correctamente durante la conducción, de manera que contribuya a reducir el riesgo de lesiones ante un eventual accidente.

Por lo tanto, durante un control las autoridades pueden verificar el cumplimiento de esta obligación mientras el vehículo circula.

En los automóviles fabricados, ensamblados o importados a partir de 2004, la exigencia también alcanza a los cinturones instalados en los asientos traseros. El Ministerio de Transporte ratificó esta disposición en un concepto oficial publicado en 2026.

¿De cuánto es la multa por no utilizar cinturón de seguridad?

El Código Nacional de Tránsito clasifica esta conducta como la infracción C.06, correspondiente a “ no utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo ”.

Oficial | El Gobierno revisará los cinturones de seguridad de los vehículos y multará a los conductores que incumplan esta obligación Archivo El Cronista

La sanción establecida equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y puede recaer sobre el conductor y/o propietario del vehículo, según corresponda.

Esto significa que la obligación no debe entenderse únicamente como una responsabilidad de quien maneja. Los ocupantes del automóvil también deben utilizar correctamente los cinturones disponibles durante el desplazamiento.

Cinturón de seguridad: qué ocurre con los pasajeros que viajan atrás

La regulación presenta una diferencia según la antigüedad del automóvil. Para los vehículos fabricados, ensamblados o importados desde 2004 se exige el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, conforme a las características técnicas establecidas por el Ministerio de Transporte.

Además, existen disposiciones especiales para los menores. El Código establece que los niños menores de 10 años no pueden viajar en el asiento delantero.

De esta manera, antes de circular resulta fundamental comprobar que los cinturones se encuentren disponibles y sean utilizados correctamente por los ocupantes. No hacerlo puede terminar en un comparendo durante un control vial, además de aumentar considerablemente el riesgo de lesiones ante un siniestro.