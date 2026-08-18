Pollo con piel amarilla o blanca: cuál es la diferencia y cuál recomiendan comprar

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A la hora de adquirir pollo en un supermercado o en una carnicería, resulta común que muchas personas se cuestionen si la piel amarilla denota una calidad superior o, por el contrario, si la piel blanca podría considerarse una alternativa más saludable.

A simple vista, el color de la piel puede sugerir que existen diferencias significativas, sin embargo, la realidad es que la respuesta está más relacionada con la alimentación del ave que con una distinción evidente en calidad, así como con las preferencias del consumidor.

¿Pollo de piel amarilla o blanca? ¿Cuál conviene?

La diferencia fundamental entre un pollo de piel amarilla o uno de piel blanca reside en la calidad de la alimentación proporcionada durante su desarrollo.

Los pollos con piel blanca son alimentados predominantemente con cereales como trigo o sorgo, que aportan una cantidad reducida de pigmentos. Esto provoca que su piel presente un matiz considerablemente más claro.

Por otro lado, los pollos con piel amarilla son nutridos con dietas que incluyen una alta concentración de carotenoides naturales, que se encuentran en ingredientes tales como maíz amarillo, alfalfa o ciertas flores.

Estos pigmentos se acumulan en la grasa subcutánea, otorgando así el distintivo tono dorado característico de su piel.

Pollo con piel blanca o amarilla: qué diferencia hay entre ambos y cuál conviene comprar Fuente: IA

¿La piel amarilla del pollo es más saludable?

Una de las creencias más prevalentes es que el pollo con piel amarilla es más natural, ofrece un mejor sabor o exhibe un mayor valor nutricional. No obstante, los especialistas coinciden en que el color de piel del pollo por sí solo no es un indicador determinante de la calidad del producto.

En términos generales, la carne de ambos tipos de pollo presenta cantidades similares de proteínas, vitaminas del complejo B y minerales como fósforo y selenio. Las discrepancias son mínimas y están vinculadas principalmente a la alimentación del ave, tal como se ha indicado.

Pollo con piel amarilla o blanca: ¿cuál conviene comprar?

Más allá del color de la piel, a la hora de comprar pollo, conviene prestar atención a aspectos mucho más importantes:

La carne debe tener aspecto firme y uniforme.

No debe presentar olores fuertes o desagradables.

La piel debe estar íntegra y sin manchas verdosas o grisáceas.

Debe mantenerse siempre refrigerado o respetar la fecha de vencimiento.

La elección depende de las preferencias personales, el tipo de preparación y el presupuesto.

Si se busca una presentación más dorada para cocinar en horno o parrilla, muchas personas prefieren el pollo de piel amarilla por su aspecto una vez cocido.

En cambio, quienes priorizan únicamente el valor nutricional pueden elegir cualquiera de las dos opciones, ya que la carne ofrece prácticamente los mismos beneficios.