Bogotá amaneció este jueves 5 de febrero de 2026 con una de las jornadas de movilidad más importantes del año. Desde primeras horas del día, la ciudad activó el Día sin Carro y sin Moto, una medida obligatoria que limita la circulación de vehículos particulares y motocicletas con el objetivo de reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y promover el uso del transporte público y alternativo. La restricción no es simbólica ni voluntaria. Se trata de una disposición legal que rige desde hace más de dos décadas y que este año completa su edición número 28, luego de haber sido aprobada por los ciudadanos en la Consulta Popular del 29 de octubre del año 2000. La jornada del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026 comenzó a las 5:00 de la mañana y se extenderá hasta las 9:00 de la noche. Durante ese lapso, está prohibida la circulación de carros particulares y motocicletas que no estén contempladas dentro de las excepciones establecidas por la normativa distrital. Una vez finalizado el horario, la movilidad vuelve a la normalidad y los vehículos podrán circular sin restricciones adicionales. La medida aplica de manera estricta sobre buena parte del parque automotor particular de la ciudad. Durante este jueves no pueden circular: Para garantizar el funcionamiento de la ciudad y los servicios esenciales, la Alcaldía de Bogotá definió una lista amplia de excepciones. Sí pueden circular: No. Uno de los puntos clave de la jornada es que los vehículos eléctricos y de cero emisiones están exentos de la restricción y pueden circular con normalidad durante todo el día. Esta excepción busca incentivar la transición hacia tecnologías limpias y una movilidad más sostenible en la capital. La autorización incluye tanto carros eléctricos como motocicletas eléctricas. Sí. Las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos comerciales que prestan servicios de mensajería y domicilios están habilitadas para circular, siempre y cuando estén identificadas y cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. Esta excepción permite garantizar la operación del comercio, los servicios de entrega y parte de la actividad económica de la ciudad durante la jornada. El sistema de transporte masivo opera con el 100 % de su capacidad para atender el aumento en la demanda. En total, están disponibles más de 10.400 buses entre rutas troncales, TransMiZonal, alimentadores y duales, además de las cabinas del TransMiCable en Ciudad Bolívar. Los horarios de operación son: Adicionalmente, la ciudad cuenta con miles de cupos en cicloparqueaderos del sistema y con cerca de 37.000 taxis habilitados para prestar servicio sin restricción. Circular sin estar autorizado durante el Día sin Carro y sin Moto constituye una infracción de tránsito. La sanción económica es de 633.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo, lo que incrementa el costo final por concepto de grúa y patios. Las autoridades de movilidad anunciaron controles permanentes en diferentes puntos de la ciudad para garantizar el cumplimiento de la medida. Durante la jornada, Bogotá pone a disposición múltiples opciones para moverse sin carro ni moto particular: La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito, priorizar a peatones y ciclistas, y planear los desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.