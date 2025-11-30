Vuelven las lluvias desde este lunes: se espera una tormenta con granizo en gran parte del país. (Representación generada con IA)

Calendario escolar 2025 en Colombia: no habrá más clases a partir del 29 de noviembre y el descanso se extenderá a 8 semanas

La grave acusación de Gustavo Petro tras la sanción del CNE a su campaña: “Golpe de Estado”

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) advirtieron que, tras varios días con condiciones más estables, se prevé el retorno de las lluvias sobre buena parte de Colombia. De acuerdo con el boletín 333, emitido en Bogotá el 29 de noviembre de 2025, se espera abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad en amplios sectores del país, con presencia de tormentas eléctricas en zonas específicas.

Con este escenario, muchas familias, transportistas y comerciantes comienzan a preguntarse en qué regiones podrían presentarse los aguaceros más fuertes, cómo se distribuirían las lluvias durante los próximos días y qué medidas básicas de prevención conviene aplicar para reducir el riesgo de inundaciones, deslizamientos o afectaciones en vías y viviendas.

Atención: desde cuándo regresan las lluvias y qué zonas se verán más afectadas

Según el pronóstico oficial del IDEAM, durante las próximas horas y en las siguientes 24 horas se estima abundante nubosidad con probables lluvias en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica y Andina. El informe señala que, en estas áreas, podrían presentarse aguaceros fuertes acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento en lapsos cortos de tiempo.

Vuelven las tormentas al país. (Fuente: archivo) Erick-Bolanos-CR

Las lluvias de mayor intensidad se estiman en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, así como en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se prevén precipitaciones significativas en zonas de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, además del norte y oriente de Huila y Tolima, y sectores de Cundinamarca y Boyacá.

Este comportamiento atmosférico está asociado al paso de sistemas de baja presión, al ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico, y al desarrollo de nubosidad de gran altura, condiciones que favorecen la aparición de tormentas eléctricas y, de forma localizada, lluvias intensas en cortos periodos, típicas de esta época del año en varias regiones del país.

Tormentas y riesgo de crecientes súbitas: recomendaciones para la población

Además de la lluvia, el IDEAM advierte sobre una moderada y alta probabilidad de crecientes súbitas y niveles altos en varias cuencas de ríos, en especial en zonas de los ríos Atrato, Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinú, Catatumbo, Putumayo y Tapaje–Dagua, entre otros.

También se mantiene la alerta por posibles deslizamientos de tierra en municipios de departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía:

Revisar y limpiar techos, canales y desagües para facilitar la evacuación del agua lluvia.

Evitar permanecer cerca de ríos y quebradas cuando se observen crecidas rápidas o cambios bruscos en el nivel del agua.

No arrojar basura a las calles ni al sistema de alcantarillado , ya que esto incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Estar atentos a los boletines del IDEAM y a las indicaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, especialmente en zonas de ladera o con antecedentes de deslizamientos.

Ante esta amenaza meteorológica, además, nunca se descarta la posibilidad de que la tormenta desemboque en un granizo intenso.

En qué regiones se concentrarán las lluvias más fuertes según el IDEAM

De acuerdo con el pronóstico de precipitación para las próximas 24 horas, los acumulados más significativos se esperan en varios puntos estratégicos del país. Entre las zonas señaladas por el IDEAM se destacan:

La Sierra Nevada de Santa Marta y áreas aledañas del Caribe colombiano.

Las regiones de La Mojana y El Catatumbo , con alta sensibilidad a crecientes súbitas.

El Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) y los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena .

Los piedemontes Llanero y Amazónico , donde la humedad y la topografía favorecen la formación de nubosidad densa.

Los golfos de Morrosquillo y Urabá, junto con el área marítima del Caribe y el Pacífico colombiano, con probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas sectorizadas.

Con este panorama, el llamado de las autoridades es a mantener la prevención, estar atentos a la evolución del tiempo y seguir las recomendaciones oficiales, especialmente en los municipios con antecedentes de inundaciones, desbordamientos o deslizamientos durante los periodos de fuertes lluvias.