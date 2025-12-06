Es oficial | El Gobierno decretó feriado para el próximo lunes 8 de diciembre y el fin de semana se extenderá por 3 días. Foto: Shutterstock

El Gobierno de Colombia confirmó que el lunes 8 de diciembre de 2025 será feriado en todo el territorio nacional por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, un asueto que no se traslada debido a su carácter religioso y que, al coincidir con un lunes, dará lugar al último puente festivo del año.

La medida se inscribe dentro de los ajustes establecidos por la Ley Emiliani al calendario oficial, que determina cuáles festivos se trasladan y cuáles se mantienen en su fecha original. Con esta confirmación, diciembre inicia con un fin de semana largo que tendrá impacto en la dinámica turística, laboral y escolar a nivel nacional.

¿Cuál es el próximo feriado en diciembre 2025?

Luego del descanso del lunes 17 de noviembre -correspondiente a la conmemoración de la Independencia de Cartagena-, el siguiente festivo oficialmente establecido en Colombia será el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Aunque esta fecha no se mueve bajo la Ley Emiliani, su ubicación en el calendario permite que los colombianos disfruten de un puente comprendido entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, uno de los más esperados del cierre de año.

El Gobierno confirmó el feriado del 8 de diciembre y el último puente festivo del 2025 en Colombia.

¿Por qué el 8 de diciembre tiene tanta importancia para los colombianos?

El 8 de diciembre es una de las fechas religiosas con mayor arraigo en el país y marca el comienzo formal de las celebraciones decembrinas. Este puente suele incrementar los desplazamientos por carretera, la ocupación hotelera y los viajes cortos hacia destinos como Antioquia, Eje Cafetero, Santander, Boyacá y la región Caribe.

Familias, trabajadores y sectores comerciales lo consideran el punto de inicio de la temporada navideña, etapa que concentra compras, festejos y alta movilidad en todo el territorio colombiano.

Estos son los feriados de diciembre de 2025

Con la configuración del calendario 2025, las dos últimas jornadas de descanso oficial serán:

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción (último puente festivo del año).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado sin puente).

De esta manera, el fin de semana extendido del 8 de diciembre se convierte en la última oportunidad del año para disfrutar de un descanso prolongado antes de la Navidad y del comienzo del receso escolar.

¿Cuál es el próximo feriado después del 8 de diciembre?

El feriado posterior será el jueves 25 de diciembre, correspondiente a la celebración de la Navidad. Aunque no generará puente, es considerado un día de descanso a nivel nacional y suele coincidir con cierres operativos en empresas, una disminución de la actividad laboral y el inicio formal del período vacacional para los estudiantes del país.