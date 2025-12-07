Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para diciembre: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria.

Por el feriado del 8 de diciembre, Colombia no tendrá actividades escolar en ningún nivel educativo debido a la celebración del Día de la Inmaculada Concepción. La medida aplica para instituciones públicas y privadas de todo el país, e incluye los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria.

La determinación fue oficializada mediante un decreto que ordena la suspensión de actividades académicas en esta fecha, reconocida como festividad nacional. Con ello, millones de alumnos y maestros contarán con un día de descanso, mientras las autoridades territoriales organizan eventos culturales y desfiles en honor a la histórica gesta de independencia.

Cierran todas las escuelas el lunes 8 de diciembre: las razones

El cierre masivo de las instituciones educativas obedece a la medida oficial que reconoce el 8 de diceimbre como Día de la Inmaculada Concepción, fecha que este año fue trasladada al lunes para conformar un fin de semana largo. Esta determinación busca favorecer la participación de la ciudadanía en las actividades conmemorativas y reforzar la memoria histórica entre los estudiantes.

Según el Ministerio de Cultura y las secretarías locales, el traslado del festivo también favorece la organización de eventos públicos y la movilización turística hacia la región Caribe. Cartagena y otras ciudades del país alistan desfiles, actos cívicos y exposiciones que resaltan el valor simbólico de esta fecha.

Sin embargo, si bien la finalización anual de clases depende de cada escuela y cada región, es importante aclarar que una buena porción de la población culminó las clases del 2025 el pasado 5 de diciembre. Ciertas instituciones, por ejemplo, utilizan el “calendario B”, un cronograma distinto al calendario convencional.

Cierran las escuelas en todo el país: las zonas más afectadas

El Ministerio de Educación precisó que la suspensión de clases se extiende a todas las regiones. Instituciones educativas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla también ratificaron la medida, adecuando sus calendarios académicos para evitar la pérdida de jornadas escolares.

Las autoridades locales señalaron que los cierres temporales permitirán adelantar actividades culturales y cívicas sin afectar el horario escolar, además de fortalecer la seguridad durante los eventos multitudinarios.

Caribe colombiano : Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Sincelejo.

Región Andina : Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Tunja.

Pacífico : Cali, Popayán y Pasto.

Orinoquía y Amazonía: Villavicencio, Florencia y Leticia.

