El caso de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes asesinado a golpes durante la noche de Halloween en Bogotá, continúa generando conmoción en Colombia. Las autoridades han logrado capturar a uno de los presuntos agresores, pero otro de los implicados, identificado como Ricardo González Castro, permanece prófugo.

Los hechos, registrados por cámaras de seguridad en la madrugada del 31 de octubre, muestran cómo dos hombres atacaron brutalmente al joven en la localidad de Barrios Unidos, en un episodio que ha sido catalogado por el alcalde Carlos Fernando Galán como una “agresión cobarde” que no debe quedar impune.

El crimen ha desatado un fuerte debate público sobre la violencia urbana y la seguridad nocturna en Bogotá, especialmente tras conocerse que Moreno había asistido a una fiesta universitaria en la discoteca Before Club, propiedad de la pareja de la congresista María del Mar Pizarro.

Así ocurrió el ataque que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno

En la madrugada del 31 de octubre, durante las celebraciones de Halloween, un violento ataque en la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de Bogotá, terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

Policía Metropolitana de Bogotá

El joven de 20 años fue golpeado por dos hombres cuando regresaba de una fiesta universitaria organizada en la discoteca Before Club. Las cámaras de seguridad registraron cómo los agresores lo atacaron a golpes mientras su amigo intentaba detenerlos. Minutos después, Moreno quedó inconsciente y fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde falleció por un trauma craneoencefálico severo.

Un detenido y un prófugo: las acciones de la Policía en el caso

Por el crimen, las autoridades capturaron a Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer atacante identificado en los videos. Junto a él fueron retenidas dos mujeres, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, quienes posteriormente quedaron en libertad al no encontrarse pruebas que las vincularan con la agresión.

Mientras tanto, las autoridades continúan la búsqueda de Ricardo González Castro, el segundo sospechoso, quien aparece en las grabaciones con una máscara de conejo. La Fiscalía General de la Nación mantiene una investigación abierta para dar con su paradero y esclarecer los hechos que rodearon la muerte del joven universitario.

Quién es Ricardo González Castro, el hombre que huyó tras el crimen

De acuerdo con información revelada por W Radio, Ricardo González Castro tiene 22 años, es oriundo de Cartagena y había estudiado una formación técnica en carpintería en el SENA. En Bogotá trabajaba en un puesto de venta de perros calientes en el sector de San Victorino.

Según su jefe, González le contó que había estado involucrado en una “pelea” durante la noche de Halloween. Horas después, renunció repentinamente al trabajo y no volvió a presentarse. Su padre, desde Cartagena, pidió públicamente que su hijo se entregue a las autoridades para responder por lo ocurrido.

Lo que se sabe de la investigación y las declaraciones oficiales

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá trabajan de manera conjunta en la investigación. El alcalde Carlos Fernando Galán calificó el crimen como una “agresión cobarde” y aseguró que el caso no quedará impune.

Por su parte, la familia de la víctima, representada por el abogado Camilo Rincón, solicitó celeridad en el proceso y pidió respeto ante los rumores difundidos en redes sociales. “Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos”, expresaron los padres de Jaime Esteban Moreno en un comunicado.