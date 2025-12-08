Niñas envenenadas con talio en Bogotá: la principal sospechosa puede estar suelta en la Argentina tras cometer el crimen.

La muerte por envenenamiento con talio de dos adolescentes y los graves daños sufridos por otros dos jóvenes conmueve a Colombia. Tras confirmar que el crimen no fue accidental sino intencional, la investigación de la Fiscalía apunta a una empresaria que se encontraría en Argentina.

El caso ocurrió el pasado 5 de abril cuando tres adolescentes y el hermano mayor de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación. Habían ingerido alimentos en casa de la familia de una de las fallecidas, en un barrio acomodado de la capital, donde las niñas se habían reunido para pasar el día y hacer galletas.

Una de las niñas intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día, y otra, que era la anfitriona, de 13 años, falleció el 9 de abril. Su hermano de 21 años y la tercera adolescente sobrevivieron pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.

Quién es Zulma Guzmán Castro, la sospechosa

La investigación de la Fiscalía concluyó que la sospechosa es Zulma Guzmán Castro. Se trata de una empresaria de 54 años que días después de la muerte de las menores salió de Colombia, según publican este viernes medios locales.

La sospechosa había comprado el mismo producto 10 días antes

La mujer participó hace unos años del programa de televisión Shark Tank en el que se presentó como fundadora de Car B, una plataforma de alquiler de automóviles eléctricos por horas. Las investigaciones apuntan a que el envenenamiento al parecer fue cometido por venganza contra Juan De Bedout, padre de una de las víctimas.

Frambuesas envenenadas: así ingirieron el veneno

Exámenes de laboratorio concluyeron que la sustancia usada fue talio. Es un metal altamente tóxico usado en la fabricación de dispositivos electrónicos y que es inodoro e insípido, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, sigla en inglés).

La Fiscalía confirmó que el veneno estaba en un tarro de frambuesas con chocolate consumidas por las víctimas. Con base en el testimonio del mensajero que entregó las frambuesas con chocolate en casa de los De Bedout como un supuesto obsequio.

La pista Argentina: ¿Ahí está Guzmán Castro?

Los investigadores rastrearon el origen de las frambuesas y descubrieron que Guzmán Castro compró dos tarros del producto el 25 y 26 de marzo, diez días antes. También informaron que la mujer es una vieja conocida de Juan De Bedout y que el móvil podría relacionarse con una venganza por una previa relación sentimental.

El repartidor también mencionó una extraña llamada que recibió ese día con un código de área de Argentina. Zulma Guzmán había participado en un pódcast en ese país pocos meses antes y se cree que podría estar oculta allí.