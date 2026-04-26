El suroccidente de Colombia atraviesa horas críticas tras una seguidilla de ataques que dejó un saldo que estremece. La cifra, aún en consolidación, ya marca un punto de quiebre: 20 muertos en un solo hecho violento ocurrido en el Cauca. En medio de este escenario, crecen los llamados a reforzar la seguridad y a esclarecer lo sucedido. La preocupación no solo pasa por la magnitud de los ataques, sino por la coordinación y frecuencia con la que se registraron durante el fin de semana. Mientras avanzan las primeras reacciones institucionales, la atención se centra en las decisiones que puedan frenar la escalada. El foco está puesto en garantizar la protección de la población civil y en evitar que la violencia continúe extendiéndose. El procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció frente a la situación y expresó su solidaridad con las víctimas de los ataques ocurridos en el Cauca y el Valle del Cauca. El funcionario pidió medidas urgentes para garantizar la seguridad en la región. El eje de su mensaje estuvo puesto en la necesidad de investigar los hechos y proteger a la población civil. Además, insistió en que las autoridades deben actuar con rapidez frente a una violencia que dejó, hasta ahora, un saldo de 20 muertos en Cajibío. Los ataques fueron atribuidos a disidencias de las Farc, que habrían ejecutado múltiples acciones armadas en distintos puntos del suroccidente. En total, se reportaron 26 hechos violentos durante el fin de semana, lo que encendió las alarmas a nivel nacional. El caso más grave ocurrió en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, donde la detonación de explosivos provocó la muerte de 20 personas. Este hecho se convirtió en el epicentro de la crisis de seguridad que atraviesa la región. Tras la ola de violencia, las Fuerzas Militares desplegaron refuerzos en la zona con el objetivo de contener la avanzada de los grupos armados. La prioridad es recuperar el control territorial y evitar nuevos ataques. En paralelo, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones a través de su Dirección contra Organizaciones Criminales. Se dispuso el envío de una comisión especial para avanzar en la recolección de pruebas y esclarecimiento de los hechos. Según informó El Tiempo, las autoridades también concentraron las investigaciones en ciudades como Cali y Popayán, buscando coordinar una respuesta más efectiva frente a la magnitud de los ataques. La situación mantiene en alerta a las autoridades y a la población, mientras se insiste en la necesidad de garantías de seguridad y acciones concretas para frenar una escalada que ya dejó 20 muertos y múltiples zonas afectadas.