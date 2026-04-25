En los últimos meses de 2024, Colsubsidio decidió avanzar en el desmonte total de su red de supermercados, una transición que marcó el cierre de una etapa relevante dentro del comercio minorista del país. Más de un centenar de establecimientos dejaron de operar, reflejando un cambio profundo en la manera en que la entidad orienta su labor. De acuerdo con la entidad, la salida del negocio respondió a una evaluación detallada del comportamiento del comercio minorista, un sector que en los últimos años ha sido dominado por formatos de bajo costo con estructuras logísticas más sólidas y estrategias de expansión aceleradas. Estos cambios alteraron de manera sustancial la forma en que se distribuyen los productos de primera necesidad en Colombia. En los meses previos al cierre, usuarios de distintas localidades del país comenzaron a notar góndolas cada vez más vacías, un indicio evidente de que la operación comercial de estos puntos estaba llegando a su cierre definitivo. Frente a este panorama cada vez más complejo, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y significativo en las comunidades que atiende. Esto se debe a que la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Según la organización, esta decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social. Uno de los espacios más representativos de la entidad se encontraba justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. A pesar de que el supermercado ha cesado su funcionamiento, la droguería Colsubsidio continúa atendiendo al público desde una nueva sede ubicada en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24. El inmueble que albergaba el antiguo local —el cual también alberga las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez— se mantuvo bajo administración directa de la entidad desde entonces, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos. En el espacio donde antes funcionaba el supermercado, Colsubsidio implementó un nuevo centro de bienestar llamado Bloc. Según informó el medio Portafolio en su momento, se trata de un complejo multifuncional con áreas deportivas, zonas para niños, coworking y servicios de recreación por día. Este será el séptimo Bloc en Bogotá y municipios cercanos, agregándose a los situados en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados podrán acceder mediante una membresía mensual, cuyo valor varía entre 62.400 y 122.300 COP, o por acceso diario, entre 10.900 y 21.500 COP, dependiendo de la categoría del usuario. A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio continúa brindando otros servicios esenciales, ya que la caja de compensación preserva sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este sentido, la decisión de suprimir las tiendas hizo parte de una estrategia que privilegia la sostenibilidad y el impacto social.