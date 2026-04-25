Un ataque con explosivos lanzados desde drones dejó temporalmente fuera de servicio el radar de Santana, ubicado en el municipio de El Tambo, Cauca, una infraestructura clave para el control del espacio aéreo en el suroccidente del país, según supo conocer El Tiempo. Al menos diez explosiones impactaron la estación desde la madrugada de este sábado 25 de abril, interrumpiendo el suministro de datos de seguimiento y control de vuelos en ese corredor aéreo estratégico. El radar de Santana forma parte de la red de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y brinda cobertura de vigilancia y comunicaciones para la navegación aérea sobre el Pacífico colombiano y buena parte del suroccidente del país. Su salida de operación implica que las autoridades no cuentan con información en tiempo real sobre los vuelos que atraviesan esa zona, lo que representa un riesgo directo para la gestión del tráfico aéreo. Como consecuencia del ataque, al menos dos funcionarios de Aerocivil permanecieron resguardados en el interior de la estación mientras se restablecían las condiciones de seguridad que permitieran su evacuación o relevo. En respuesta a la emergencia, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía fueron desplegadas en la zona para asegurar la infraestructura y evitar mayores daños. Las operaciones se concentraron en retomar el control del área y facilitar las labores técnicas necesarias para restablecer el servicio. Aerocivil rechazó el ataque a través de un comunicado en la red social X, donde calificó el hecho como un “ataque terrorista contra infraestructura civil esencial” y expresó su respaldo al personal técnico en terreno y a la Fuerza Pública que enfrentó la situación. En paralelo, en Popayán fue neutralizado un dron con explosivos que, según información oficial, tenía como objetivo el Cantón Militar José Hilario López, lo que evidencia una coordinación de acciones en el departamento. El Ejército atribuyó estos hechos a la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. Los episodios se suman a ataques recientes en Cali, Palmira y Jamundí, donde grupos armados atacaron instalaciones militares sin causar víctimas, elevando las alertas de seguridad ante una posible escalada contra infraestructura crítica en el suroccidente colombiano.