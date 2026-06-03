Un ataque con explosivos en zona rural de El Tarra dejó una víctima fatal y una persona herida.

La situación de orden público en la región del Catatumbo volvió a encender las alarmas tras un ataque con explosivos registrado en una zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander. El hecho dejó una persona fallecida y otra lesionada, en medio de un contexto marcado por la violencia y la presencia de grupos armados.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del ataque, mientras persisten las dificultades de acceso a algunas áreas afectadas. La víctima mortal sería un adulto mayor, según los primeros reportes conocidos por organismos locales.

Al mismo tiempo, la crisis humanitaria en la región continúa agravándose. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un nuevo desplazamiento masivo de cientos de habitantes que abandonaron sus hogares por temor a nuevos episodios de violencia.

Ataque con dron en El Tarra deja una víctima fatal y aumenta la preocupación por la seguridad

El ataque ocurrió en la vereda Puerto Catatumbo, ubicada en zona rural de El Tarra. De acuerdo con la información preliminar, los explosivos habrían sido lanzados desde un dron, provocando la muerte de una persona y dejando otra herida. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El episodio se suma a una serie de incidentes violentos que han afectado a las comunidades de Catatumbo durante los últimos meses. Habitantes de distintos sectores han denunciado restricciones de movilidad, riesgos permanentes para su integridad y un deterioro progresivo de las condiciones de seguridad en la región.

Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo alertó por un nuevo desplazamiento masivo que profundiza la emergencia humanitaria en Catatumbo. Personería Municipal de El Tarra

Personería de El Tarra rechaza la violencia y exige respeto por la población civil

Tras conocerse el ataque, la Personería Municipal manifestó su rechazo a los hechos y expresó preocupación por las consecuencias que generan este tipo de acciones sobre las comunidades. La entidad señaló que la violencia continúa impactando directamente a familias que ya enfrentan múltiples dificultades derivadas del conflicto armado.

Asimismo, recordó que la población civil no debe verse involucrada en las confrontaciones entre actores armados. El organismo hizo un llamado para que se respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se eviten acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos fundamentales de los habitantes de la zona.

Crisis humanitaria en Catatumbo: 784 personas abandonaron sus hogares

Mientras las autoridades evaluaban los efectos del ataque, la Defensoría del Pueblo alertó sobre un nuevo desplazamiento masivo registrado en El Tarra. Según la entidad, 293 familias, equivalentes a 784 personas, decidieron salir de sus comunidades ante el temor de quedar atrapadas en medio de hechos violentos o posibles enfrentamientos.

Los desplazamientos involucran a habitantes de varias veredas de la región, quienes optaron por abandonar temporalmente sus viviendas como medida de protección. La situación refleja el nivel de vulnerabilidad que enfrentan numerosas comunidades rurales que conviven diariamente con amenazas a su seguridad.

Más de 2.400 desplazados en Catatumbo durante 2026

La Defensoría del Pueblo advirtió que este nuevo episodio forma parte de una problemática más amplia que se ha intensificado durante el año. De acuerdo con los registros oficiales, en 2026 se han presentado múltiples eventos de desplazamiento masivo que han afectado a miles de personas en diferentes municipios del Catatumbo.

Las cifras indican que más de 2400 habitantes han tenido que abandonar sus hogares durante el año, principalmente en localidades como El Tarra y Tibú. Además, recientes hechos de violencia reportados en otros sectores de la región han incrementado la preocupación de las autoridades y de las organizaciones encargadas de proteger a la población civil.

Defensoría solicita atención urgente para las familias desplazadas

Ante el aumento de las emergencias humanitarias, la Defensoría pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales reforzar la atención a las personas afectadas. La entidad insistió en la necesidad de garantizar asistencia inmediata para las familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

También solicitó fortalecer las medidas de prevención y protección en las zonas más vulnerables, así como mejorar la coordinación institucional para responder de manera efectiva a las necesidades de la población. El organismo reiteró que el respeto al Derecho Internacional Humanitario es fundamental para evitar que la crisis continúe profundizándose en el Catatumbo.