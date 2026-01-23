Una ley vigente cambió la forma en que se definen los apellidos de los recién nacidos (Fuente: archivo).

En Colombia, los padres ya no tienen la última palabra en todas las decisiones sobre el orden de los apellidos de sus hijos. Por orden del Gobierno, cuando no exista acuerdo entre ambos progenitores, será el funcionario del Registro Civil quien defina el orden mediante un sorteo, según lo establece la Ley 2129 de 2021, una norma que transformó de fondo el sistema de identidad civil en el país.

Este cambio marca un quiebre frente a una práctica histórica que priorizaba automáticamente el apellido del padre, y consolida un modelo más equitativo, donde la madre tiene el mismo peso jurídico en la construcción de la identidad de sus hijos desde el momento del nacimiento.

¿Qué dice la Ley 2129 sobre el orden de los apellidos en Colombia?

La Ley 2129 de 2021 eliminó la prelación obligatoria del apellido paterno y estableció que los hijos deben ser inscritos con el primer apellido de la madre y el primer apellido del padre, pero sin un orden predeterminado.

A partir de su entrada en vigencia, son los padres quienes, de común acuerdo, deciden cuál apellido va primero y cuál segundo. Esta decisión debe quedar registrada desde el primer trámite del Registro Civil de Nacimiento y se aplica de manera uniforme en todo el territorio nacional.

La norma busca garantizar igualdad entre ambos progenitores y reflejar los cambios sociales en la estructura de las familias colombianas.

Por orden del Gobierno, los padres no decidirán el apellido de sus hijos en estas situaciones.

¿En qué casos los padres no pueden decidir el apellido de sus hijos?

Cuando los padres no logran ponerse de acuerdo sobre el orden de los apellidos, la ley establece que la decisión ya no les corresponde a ellos.

En esos casos, el funcionario del Registro Civil está obligado a resolver el conflicto mediante un sorteo, un procedimiento aleatorio que define cuál apellido irá primero. Este mecanismo fue diseñado para evitar bloqueos en el proceso de registro y garantizar que ningún progenitor tenga ventaja sobre el otro.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de regular cómo se aplica este sorteo, bajo criterios de transparencia, neutralidad e imparcialidad.

¿Cómo funciona el sorteo del Registro Civil?

El sorteo se realiza directamente por el funcionario que adelanta el registro del nacimiento, una vez se deja constancia de que no hubo consenso entre los padres.

El procedimiento debe ser objetivo, sin intervención subjetiva del servidor público, y su resultado queda registrado oficialmente en el acta de nacimiento. Desde ese momento, el orden de los apellidos queda en firme y rige para toda la vida jurídica del menor.

Este mecanismo busca evitar que el desacuerdo entre los padres retrase el reconocimiento legal del niño o la niña.