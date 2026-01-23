Exigen retirar un popular alimento en polvo de uso médico por contaminación.

Las autoridades sanitarias internacionales emitieron alertas preventivas por un alimento en polvo de uso médico que podría estar contaminado con una toxina asociada a trastornos gastrointestinales, lo que llevó a pedidos de retiro en distintos mercados y a revisiones sanitarias en varios países.

La advertencia se originó tras notificaciones difundidas por redes globales de seguridad alimentaria, que monitorean riesgos vinculados a productos que circulan en más de una región y permiten activar controles antes de que se produzcan eventos adversos.

Con la difusión de estas alertas, organismos de salud comenzaron a verificar si el producto involucrado había ingresado a sus territorios y bajo qué condiciones, especialmente por tratarse de un insumo destinado a uso médico y nutrición especializada.

¿Cuál es el producto señalado y qué riesgo se investiga?

De acuerdo con la información conocida por autoridades sanitarias y reportada por Semana, el producto señalado corresponde a NAN Alfamino, un alimento en polvo de uso médico, en presentación de 400 gramos, sobre el cual se investiga la posible presencia de toxina cereulida.

Esta sustancia es producida por la bacteria Bacillus cereus y puede provocar náuseas, vómitos y otros síntomas gastrointestinales, especialmente en poblaciones sensibles que requieren dietas especiales.

Las notificaciones fueron emitidas por sistemas como la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y el Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea, que coordinan información entre países para reducir riesgos a la salud pública.

Qué dijo el Invima sobre la situación en Colombia

En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que, tras revisar registros sanitarios, bases de importación y canales de comercialización, el lote involucrado en la alerta no fue distribuido ni comercializado legalmente en el país .

Según precisó la entidad, no fue necesario ordenar retiros del mercado ni activar protocolos nacionales, ya que el producto señalado no ingresó por canales oficiales.

El Invima también indicó que no se han recibido reportes de eventos adversos, quejas de consumidores ni alertas médicas asociadas a este alimento en territorio colombiano hasta el momento.

No obstante, reiteró el llamado a evitar la compra de productos provenientes de contrabando o canales informales, ya que estos escapan a los controles sanitarios y representan un riesgo para la salud.

Por qué se activan alertas aunque el producto no esté en todos los países

Las autoridades explicaron que este tipo de alertas forman parte de mecanismos de cooperación internacional, diseñados para anticipar riesgos, compartir información técnica y proteger a los consumidores, incluso cuando los productos no han llegado a todos los mercados.

Estos sistemas permiten que cada país evalúe su situación interna, refuerce controles y emita recomendaciones preventivas basadas en información verificada y compartida entre organismos oficiales.