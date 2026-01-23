Violento atentado en Santa Fe, Bogotá: ataque con granada deja un muerto y al menos 14 heridos.

La noche del jueves 22 de enero, un ataque con granada se registró en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, dejando una persona muerta y al menos 14 heridas, según confirmaron las autoridades.

La explosión ocurrió cerca de un establecimiento nocturno conocido como Troya, una zona de alta afluencia durante la noche. El hecho generó pánico entre transeúntes y trabajadores del sector, de acuerdo con información divulgada por El Tiempo.

Tras la detonación, organismos de emergencia y unidades policiales acudieron al lugar para atender a las víctimas y asegurar el área mientras avanzaban las primeras diligencias.

Cómo ocurrió el ataque

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el atentado se produjo cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra lanzaron una granada mientras transitaban por la carrera 16, y posteriormente huyeron del sector.

Al lugar llegaron Bomberos de Bogotá, unidades de la Policía y varias ambulancias, que atendieron a los heridos y acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate e investigación, según reportó El Tiempo.

Estado de las víctimas

Las autoridades confirmaron que las 14 personas lesionadas fueron trasladadas a distintos centros médicos. Una de ellas se encuentra en estado crítico y fue llevada a cirugía, mientras que otra falleció debido a la gravedad de las heridas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que tres personas resultaron afectadas por esquirlas y cuatro más presentaron aturdimiento como consecuencia de la explosión.

Investigación en curso

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, señaló que se desplegó personal de Policía Judicial, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), para identificar a los responsables materiales e intelectuales y establecer los móviles del atentado.

De acuerdo con Cristancho, la mayoría de los heridos serían trabajadores de distintos negocios ubicados en los alrededores del establecimiento, quienes se encontraban en el exterior al momento de la detonación.

Antecedentes de amenazas

Sobre el establecimiento cercano al lugar del ataque, el comandante explicó que su responsable manifestó haber recibido llamadas extorsivas hace más de ocho meses, aunque aseguró que no se registraron nuevos contactos en los últimos meses.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el atentado guarda relación con extorsiones u otras dinámicas criminales en el sector, mientras se mantiene presencia policial en la zona.