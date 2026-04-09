El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió este 9 de abril de 2026 que las lluvias continuarán en diferentes zonas del país durante abril y podrían extenderse hasta finales de mayo, impulsadas por condiciones atmosféricas asociadas a humedad elevada, paso de frentes fríos y remanentes del fenómeno de La Niña. El pronóstico indica precipitaciones intermitentes, mayor nubosidad y descensos térmicos en varias regiones, mientras otras zonas experimentarán sensación de calor por altos niveles de humedad. Los modelos climáticos analizados por la entidad señalan que, aunque habrá periodos de disminución de lluvias, estas no desaparecerán completamente y seguirán registrándose episodios intensos, especialmente en la región Andina, Caribe y Pacífica. El comportamiento del clima estará marcado por variaciones entre días secos y lluviosos, lo que prolonga el periodo inestable durante buena parte del segundo trimestre del año. De acuerdo con el pronóstico del Ideam, las lluvias en Colombia se mantendrán durante abril y podrían extenderse hasta finales de mayo de 2026. Este comportamiento está relacionado con la persistencia de humedad atmosférica y con la transición entre temporadas climáticas. Los análisis indican que durante los primeros meses del año se presentará una reducción gradual de las precipitaciones, pero sin un corte definitivo. Es decir, habrá lluvias intermitentes que seguirán afectando varias regiones del territorio nacional. Además, los expertos advierten que después de mayo podría iniciarse un incremento progresivo de temperaturas, lo que marcaría una transición hacia condiciones más cálidas en el segundo semestre del año. El Ideam señaló que las precipitaciones se concentrarán principalmente en: También se esperan lluvias variables en sectores de la Amazonía y la Orinoquía, aunque con periodos de menor nubosidad en comparación con otras zonas del país. Estas condiciones estarán acompañadas por cielos nublados, episodios de lluvia moderada a fuerte y descensos de temperatura en varias ciudades colombianas. El Ideam informó que el actual comportamiento atmosférico podría generar incremento de precipitaciones, especialmente en el Golfo de Urabá y en los siguientes departamentos: En estas zonas se recomienda monitorear ríos y quebradas, debido a la posibilidad de crecientes súbitas y saturación de suelos. El Ideam explicó que el aumento de lluvias está asociado a varios factores climáticos simultáneos: Estas condiciones favorecen precipitaciones más frecuentes y acumulados importantes de lluvia en distintos sectores del país. Además, los suelos continúan con altos niveles de humedad, lo que aumenta la probabilidad de deslizamientos e inundaciones ante nuevas lluvias intensas. El Ideam también reportó una disminución de la cobertura nubosa en algunas zonas del país, principalmente en: Sin embargo, en estas regiones los niveles de humedad siguen siendo altos, lo que genera mayor sensación térmica y percepción de calor. Estas condiciones podrían extenderse hacia el centro y norte de la región Andina en los próximos días. El Ideam confirmó que el país ya se encuentra entrando en la primera temporada de lluvias del año, un periodo climático que impacta especialmente a las regiones Andina y Caribe. Durante esta etapa aumentan las precipitaciones en ciudades como: Este periodo lluvioso también incrementa el riesgo de crecientes de ríos, deslizamientos y afectaciones viales en diferentes departamentos.