Llega el primer túnel inteligente de América Latina: una obra monumental con tecnología alemana y más de 80 estructuras.

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El Túnel del Toyo se perfila como una obra que impactará no solo el transporte de vehículos y carga, sino que también se convertirá en un referente en ingeniería y planificación vial en Colombia. Su construcción ha suscitado expectativas sobre cómo la región podría beneficiarse de una infraestructura moderna que facilite la movilidad entre diferentes municipios y optimice la conectividad en el occidente antioqueño.

Antioquia avanza con uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos: un túnel que promete transformar la conectividad entre el occidente del departamento y la región de Urabá. Esta obra, considerada crucial para el transporte y el comercio, ha captado la atención debido a su magnitud y a la avanzada tecnología que incorpora, la cual busca aumentar la seguridad y eficacia en el tránsito.

El proyecto ha sido seguido de cerca por las autoridades y la ciudadanía, dado su impacto en la región y los avances en construcción. Aunque aún no se han revelado todos los detalles operativos, la expectativa sobre su finalización y los beneficios que generará ha generado gran interés en los sectores logísticos y de transporte.

Así será el Túnel del Toyo: características e impacto

El proyecto completo, que comprende vías de acceso, túneles complementarios y puentes, abarca entre 37 y 39 km de construcción nueva. La velocidad máxima proyectada en la vía es de 80 km/h, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre Medellín y Urabá.

La obra ha enfrentado desafíos técnicos como la profundidad de la montaña (casi 900 m debajo de la cumbre) y la excavación de cerca de 1,7 millones de metros cúbicos de roca, utilizando perforadoras TBM con tecnología adaptativa que ajustan presión y velocidad según la dureza del terreno.

El túnel principal, denominado Túnel 17, tendrá una longitud aproximada de 9,7 kilómetros, lo que lo convierte en el más largo de Colombia y uno de los mayores de Latinoamérica. Incluye calzada sencilla de 8 m de ancho, andenes de 1 m, galería de rescate paralela de casi 10 km y conexiones de emergencia cada 200 m.

Guía de inversión y financiamiento del proyecto

El proyecto también prevé sobrecostos para finalizar tramos pendientes, que la Gobernación estima en unos 750.000 millones de pesos.

El proyecto requirió una inversión inicial estimada en 1,8 billones de pesos, que posteriormente aumentó a más de 2,7 billones. Los recursos provienen de la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La Nación contribuyó con aproximadamente 540.000 millones, Antioquia con 780.000 millones y Medellín con 520.000 millones.

Llega el primer túnel inteligente de América Latina: una obra monumental con tecnología alemana y más de 80 estructuras (Fuente:Web Túnel del Toyo) Web Túnel del Toyo

El túnel más largo de América Latina que usa IA

Aunque el túnel incorpora sistemas automatizados y tecnología avanzada para optimizar seguridad y operación:

Sensores y automatización ambiental: control de ventilación, temperatura y gases dentro del túnel .

Perforadoras TBM con inteligencia adaptativa alemana: ajustan presión y velocidad según la dureza de la roca.

Monitoreo estructural en tiempo real: permite detectar desviaciones o fallas antes de que ocurran.

Sistemas inteligentes de operación futura: cámaras y control de tráfico para optimizar el flujo vehicular cuando el túnel esté activo.

Túnel del Toyo: ¿cuándo abre y qué falta?

La fase de revestimiento del túnel principal ha alcanzado un notable avance y está casi concluida. Se anticipa que los equipos electromecánicos serán instalados en los próximos meses. La obra comenzó de manera formal en 2018 y se proyecta que la apertura al tráfico ocurrirá en los próximos años, aportando beneficios inmediatos para el transporte de carga y pasajeros entre Medellín y la región de Urabá.

Los beneficios resultantes de esta obra serán evidentes, facilitando la conexión entre Medellín y Urabá, lo que será de gran importancia para ambos sectores.