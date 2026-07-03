Estados Unidos aprobó una operación por 1.500 millones de dólares para la construcción de una nueva base naval en este país latino.

El Gobierno de Estados Unidos autorizó una operación por hasta USD 1.500 millones destinada a suministrar equipos, servicios y asistencia técnica para la construcción y modernización de una nueva base naval en Perú, según informó CNN con base en documentos oficiales.

La iniciativa forma parte de un programa de cooperación en materia de defensa y logística marítima entre ambos países y busca fortalecer la infraestructura naval peruana sobre el océano Pacífico.

El proyecto permitirá reforzar las capacidades operativas de la Marina de Guerra del Perú y consolidará el papel estratégico que tiene el país dentro del comercio y la seguridad marítima de la región.

Atención: dónde estará y cómo será la nueva base naval

La operación aprobada por el Gobierno de Estados Unidos tiene un valor máximo estimado de USD 1.500 millones y contempla el suministro de equipos, tecnología y asistencia técnica para la construcción de la nueva Base Naval del Callao.

El plan prevé la construcción de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para ampliar el puerto comercial del Callao.

La autorización fue enviada por el Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos tras la solicitud presentada por el Gobierno peruano. La base seguirá perteneciendo a la Marina de Guerra del Perú y contará con apoyo técnico estadounidense durante su desarrollo.

Estados Unidos aprobó una operación por 1.500 millones de dólares para la construcción de una nueva base naval en este país latino. Fuente: EPA/POLITICO POOL Francis Chung / POOL

Impacto del proyecto en la región y la economía local

Washington considera esta operación parte de su estrategia de cooperación con aliados ubicados en puntos estratégicos del Pacífico.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el suministro de equipos y servicios no modificará el equilibrio militar en la región y que su propósito es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de Per ú.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que parte del equipamiento suministrado por Estados Unidos estará destinado a una instalación ubicada a menos de 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, construido con inversión china y considerado una pieza clave para el comercio marítimo en Sudamérica.

Así avanzará la construcción de la nueva base naval

El proyecto contempla la participación de una delegación de hasta 20 especialistas estadounidenses, quienes brindarán asesoramiento técnico y supervisarán distintos aspectos de la ejecución de las obras durante varios años.

La construcción se desarrollará mediante un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Perú y Estados Unidos, un mecanismo que facilita la coordinación técnica y administrativa para la ejecución del proyecto sin que ello implique el establecimiento de una base militar estadounidense en territorio peruano.